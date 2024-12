NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Prosus mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Die Internet-Beteiligungsholding habe sich auf der Analystenkonferenz zu den Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr beruhigend geäußert, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das neue Management sei tatkräftig, was die Bemühungen um eine höhere Effizienz sowie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) angehe. Diebel hob seine Schätzungen an./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0013654783