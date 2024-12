Stuttgart (ots) -Aufgrund der immer weiter steigenden Energiekosten sehen sich Hausbesitzer zunehmend nach alternativen Heizsystemen um. Diese Entwicklung erfordert innovative und verfügbare Lösungen. Während insbesondere Wärmepumpen immer populärer werden, entstehen viele Mythen rund um deren Einsatz im Altbau. Sven Hartung ist Geschäftsführer der Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH und klärt im Folgenden über die Rentabilität von Wärmepumpen im Altbau auf.Deutsche Hausbesitzer stehen durch politische Entwicklungen, den volatilen Energiemarkt und den Klimawandel unter Druck: Viele möchten ihre Heizsysteme modernisieren und auf umweltfreundliche Heizsysteme umsteigen. Gerade weil sich viele Hausbesitzer mit dem Wunsch nach langfristigen Einsparungen an große Anbieter wenden, werden diese zunehmend überfordert. Die Erwartung an bewährte Qualität und umfassende Dienstleistungen wird dabei häufig schnell enttäuscht. "Anstatt individuell zu beraten, arbeiten viele der großen Anbieter in der Regel mit unzureichenden Standardlösungen. Dabei gehen allerdings Maßnahmen unter, die eigentlich besser geeignet wären", erklärt Sven Hartung, Geschäftsführer der Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH."Dabei bleibt häufig die Möglichkeit auf der Strecke, seinen Strom nicht nur selbst zu erzeugen, sondern ihn zu speichern und für den Betrieb einer Wärmepumpe zu nutzen", führt er weiter aus. "Tatsächlich glauben aus diesem Grund viele Hausbesitzer irrtümlicherweise, dass sich Wärmepumpen gar nicht vernünftig in Altbauten einsetzen lassen. Das Gegenteil ist der Fall - die Kombination aus PV-Anlage und Wärmepumpe lohnt sich in sehr vielen Fällen, besonders im Altbau." Durch die besonders kundennahe und spezialisierte Beratung konnte die Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH Ihre innovative Technologie schon in vielen Haushalten verbauen und dadurch zur Lösung der Heizungsproblematik beitragen. Das Team rund um Sven Hartung setzt stets auf bewährte Markenkomponenten von deutschen und europäischen Herstellern und stellt so eine Fertigung und Installation nach höchsten Qualitätsstandards sicher. Der Hersteller garantiert damit nicht nur eine besonders schnelle Verfügbarkeit, sondern ist im gleichen Zug auch in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und zu verbauen. Thermoplus arbeitet mit in Deutschland entwickelten und produzierten Fertigmodulen. Das bedeutet, dass Arbeiten, die sonst vor Ort durchgeführt werden müssen, bereits im Werk durchgeführt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen werden. Auf diese Weise verbaut Thermoplus Wärmepumpen in Rekordzeit und mit geringsten Fehlerraten - aber immer individuell passend für das jeweilige Gebäude.Wärmepumpen als Lösung für Neu- und Altbauten: Warum sie sich fast immer lohnenWärmepumpen bieten auch im Bestand eine zuverlässige und umweltfreundliche Heizlösung, wenn die korrekte Auslegung berücksichtigt wird. Auch wenn bei einer Installation im Altbau unter Umständen eine Neudimensionierung von Heizkörpern vorgenommen werden muss, um die Vorlauftemperaturen der Wärmepumpe optimal zu nutzen und die Heizleistung zu maximieren, lohnt sich die Investition in eine Wärmepumpe häufig trotzdem. Es besteht kein Zwang zu einer Fußbodenheizung, und mit einer genauen Anpassung der Vorlauftemperatur durch den Fachmann kann auch im Altbau eine hohe Effizienz erreicht werden. Moderne Gebäudestandards unterstützen den Betrieb einer Wärmepumpe durch eine bessere Dämmung und reduzierte Heizlast ohnehin besonders gut. Mit natürlichen Kältemitteln und der Anpassung aller relevanten Faktoren ist der Betrieb einer modernen Wärmepumpe im Altbau besonders lohnend.Im Altbau können also gegebenenfalls weitere Maßnahmen nötig sein, um eine Wärmepumpe optimal nutzen zu können. Allerdings lohnt sich der zusätzlich notwendige Aufwand, insbesondere im Zusammenspiel mit einer PV-Anlage. Durch die Kombination können die Vorteile beider Lösungen optimal genutzt werden. Mit einer Photovoltaikanlage, die den Strom für den Betrieb der Wärmepumpe bereitstellt, können die Betriebskosten enorm gesenkt werden. "Wärmepumpen bieten somit die Möglichkeit, auch im Altbau effektive und umweltfreundliche Heizungslösungen zu nutzen - dabei ist besonders eine individuelle Beratung wichtig, in deren Rahmen passgenaue Lösungen angeboten werden", betont Sven Hartung.Fazit: Maximale Effizienz durch Kombination von Wärmepumpe mit Photovoltaik"Die Kombination von Wärmepumpe und PV-Anlage ist eine der effizientesten Methoden, um Heizkosten erheblich zu senken und den Energieverbrauch nachhaltig zu optimieren. Damit sichert man sich nicht nur ein Stück Unabhängigkeit vom Energiemarkt, sondern steigert auch nachhaltig den Wert der eigenen Immobilie", erläutert Sven Hartung weiter. Mit der solaren Unterstützung kann die Gesamteffizienz des Systems bestmöglich optimiert werden. Die Vorteile für den Verbraucher lassen sich durch eine solche Kombination also maximieren. Unterm Strich steigert all das den Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtverbrauch eines Haushalts signifikant und reduziert die laufenden Kosten auf ein Minimum. Für die Logistik und eine genaue Planung des Platzbedarfs beauftragt man am besten einen erfahrenen Fachmann - der weiß, wie sich Hydraulik und Speicher auch in Mehrfamilienhäusern platzieren lassen."Die Kombination aus PV-Anlage und Wärmepumpe stellt die effizienteste Heizungslösung dar, die wir mit dem Stand der Technik aktuell realisieren können", verdeutlicht Sven Hartung. Aus den zahlreichen Projekten der Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH zeigt sich, dass die modernen Wärmepumpen und die individuelle Planung und Umsetzung der Kombination aus Wärmepumpe und PV-Anlage auch im Altbau funktioniert. "Wir erleben das selbst ganz unmittelbar - für viele unserer Kunden haben wir eine solche Kombination schon umgesetzt. Mit unserem Team können wir dadurch eine besonders individuelle Beratung bieten und sitzen direkt an der Quelle für besonders leistungsfähige und effiziente Lösungen - bei der Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH gibt es keine chaotischen Baustellen oder explodierende Kosten. Mit unserer Erfolgsbilanz bei Förderanträgen bieten wir auch für den Altbau besonders individuelle, zuverlässige und kostengünstige Lösungen", so Sven Hartung abschließend. 