In den USA gehört der Cybertruck derzeit zu den beliebtesten E-SUV. Doch jetzt schickt Tesla seine Mitarbeiter:innen tagelang in den Kurzurlaub. Warum ist das so? Seit seiner Ankündigung sorgt der Tesla Cybertruck immer wieder für Schlagzeilen. Sei es, weil Serienfahrzeuge rosten oder Tesla Zubehör verkauft, das Fahrer:innen vielerorts gar nicht nutzen dürfen. Zwischenzeitlich durfte sich das Unternehmen aber auch über positive Neuigkeiten freuen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...