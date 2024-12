Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag weiter zugelegt und damit an die Gewinne zu Wochenbeginn angeknüpft. Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,56 Prozent auf 4.873,93 Punkte. Ausserhalb des Euroraums tendierte der Schweizer Leitindex SMI kaum verändert, während der britische FTSE 100 um 0,6 Prozent auf 8.363,33 Punkte anzog. Die Märkte profitierten von dem insgesamt positiven Umfeld. «Hilfreich sind zum einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...