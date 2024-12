EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Viromed Medical AG plant Erwerb sämtlicher Anteile an der pharmedix GmbH durch Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts



03.12.2024 / 13:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Viromed Medical AG plant Erwerb sämtlicher Anteile an der pharmedix GmbH durch Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts Pinneberg, 3. Dezember 2024 - Die Viromed Medical AG (Ticker: VMED ; ISIN: DE000A3MQR65; "Viromed"; die "Gesellschaft") plant, sämtliche Anteile an der pharmedix GmbH, Hamburg, zu erwerben und damit ihr Portfolio wachstumsstark zu erweitern. Hierzu hat die Gesellschaft heute eine entsprechende Vereinbarung mit den Gesellschaftern der pharmedix GmbH unterzeichnet. Die pharmedix GmbH ist auf Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von Produkten und Marken im Gesundheitsbereich spezialisiert. Durch ihr internationales Netzwerk hat sie Zugang zu den neuesten Technologien und Verfahren aus der Mikrobiologie und der Pharmazie sowie zu hochwertigsten Rohstoffen und modernsten Produktionsanlagen. Das Portfolio von pharmedix umfasst Medizinprodukte und medizinische Kosmetika der Marken N1® und ORTHOCOMPLEX®. Das Unternehmen wurde im Jahr 2021 gegründet. Für das Geschäftsjahr 2024 wird bei einem Umsatz von mehr als EUR 4,0 Mio. bereits ein nahezu ausgeglichenes Betriebsergebnis erwartet. Für 2025 sind ein Umsatzwachstum von 35 % auf ca. EUR 5,5 Mio. und ein positives Betriebsergebnis geplant. Bis 2029 werden ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 25 % und eine Betriebsergebnismarge zwischen 15 % und 20 % angestrebt. Das Closing der Übernahme wird mit Wirkung zum 1. Januar 2025 erwartet. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Ergebnisse der Due Diligence. Der Kaufpreis für den vollständigen Erwerb der Anteile an der pharmedix GmbH wird voraussichtlich maximal EUR 2,0 Mio. betragen. Die Kaufpreiszahlung soll ausschließlich durch die Gewährung neuer Aktien der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen. Kontakt Viromed Medical AG Uwe Perbandt

Vorstand

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de



