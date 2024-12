Mailand (ots) -Die Lombardei ist federführend in der Allianz der Automobilregionen (ARA), einem Zusammenschluss von 36 europäischen Regionen, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Übergang der Automobilindustrie und der mit ihr verbundenen Branchen zu erleichtern und gleichzeitig Unternehmen und Arbeitsplätze zu schützen.Guido Guidesi, Stadtrat für wirtschaftliche Entwicklung der Region Lombardei, wurde während der Jahreskonferenz im Autodrom von Monza zum Präsidenten der ARA gewählt und wird sein Amt am 1. Januar 2025 antreten.Es ist die "Anerkennung" eines Weges, der vor mehr als zwei Jahren begann, als Guidesi zusammen mit dem gesamten "lombardischen Netzwerk" beschloss, einen Kampf zur Sicherung eines Sektors zu führen, der für die Wettbewerbsfähigkeit Europas strategisch wichtig ist.Vor zwei Jahren nahm Guidesi an der ersten Jahresversammlung der ARA in Leipzig, Deutschland teil, betonte dabei das Konzept der Technologieneutralität und bekräftigte die Bedeutung der Erreichung der europäischen Ziele. Dies wurde auch auf der zweiten Jahresversammlung der Allianz in Pamplona bekräftigt, wo es der "Lombardei gelang, alle acht italienischen Regionen auf ihre Seite zu ziehen". Inzwischen wurde auch eine spezielle Studie erstellt, die die Stärke und das Potenzial von erneuerbaren Kraftstoffen bestätigt, die in der Lage sind, die Emissionen sofort zu reduzieren; eine wissenschaftliche Analyse, die vom die Lieferkette des Sektors sowie die Universitäten, Forschungszentren und Handelsverbände umfassenden Mobilitätscluster der Lombardei erstellt wurde und den Regierungen Draghi wie auch Meloni vorgelegt wurde.In Monza wurde die neue Erklärung mit den von der Lombardei gewünschten Passagen unterzeichnet und von allen 36 Regionen unterschrieben. Zu den wichtigsten gehören die Forderung nach "Technologieneutralität", die "entscheidende Bedeutung der Automobilindustrie für den Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit sowie für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt der Europäischen Union" und die "Notwendigkeit, die große Vielfalt der Mobilitätsanforderungen zu respektieren und elektrische sowie alternative Technologien zu integrieren". Ebenfalls aus der Lombardei stammt der Abschnitt über die Notwendigkeit, Oldtimer von den Klimazielvorgaben auszunehmen."Das Ziel besteht darin, Synergien zwischen den Regionen zu finden und der nächsten Europäischen Kommission Vorschläge zu unterbreiten, um die notwendigen Änderungen vorzunehmen, damit dieser Sektor auf europäischer Ebene weiterhin strategisch wichtig bleibt und die Fehler der Vergangenheit korrigiert werden. Wir fordern uneingeschränkte technologische Freiheit und die volle Handlungsfreiheit, um sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden, aber auch, um den Sektor zu retten", sagte Guidesi."Beim Automobilsektor müssen wir die aktuelle Lage zur Kenntnis nehmen. Wer die Augen verschließt, macht sich mitschuldig an einem wirtschaftlichen Selbstmord, der in die Geschichtsbücher eingehen wird", schloss er.Pressekontakt:Luca Checolaluca_checola@regione.lombardia.it+39 393 435 3338Original-Content von: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175613/5922651