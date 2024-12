StarPlus Energy, das Batteriezellen-Joint-Venture von Stellantis und Samsung SDI, hat von der US-Regierung eine bedingte Zusage für ein Darlehen in Höhe von bis zu 7,54 Milliarden US-Dollar für die beiden Batteriezellenfabriken in Kokomo im US-Bundesstaat Indiana erhalten. Das US-Energieministerium will das Darlehen finanzieren, sobald StarPlus Energy "bestimmte technische, rechtliche, ökologische und finanzielle Bedingungen" erfüllt hat. Die bedingte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...