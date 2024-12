NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekordhochs und der uneinheitlichen Schlusstendenz vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag eine Atempause gegönnt. "Die aktuelle Rally zeigt Ermüdungserscheinungen und die Anleger warten auf die in dieser Woche anstehenden US-Arbeitsmarktdaten sowie weitere Kommentare von Offiziellen der US-Notenbank", sagte ein Marktbeobachter.

Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,15 Prozent tiefer bei 44.716,23 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,04 Prozent auf 6.044,61 Zähler, nachdem er tags zuvor einen weiteren Höchststand erreicht hatte. Der Nasdaq 100 gab am Dienstag um 0,03 Prozent auf 21.158,03 Punkte nach. Auch der technologielastige Index hatte am Vortag mit einer weiteren Bestmarke geglänzt./edh/mis

