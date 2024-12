DJ MÄRKTE USA/Wenig verändert - Fokus auf US-Arbeitsmarkt

DOW JONES--Wenig tut sich zu Beginn des Handels am Dienstag an der Wall Street. Nach der Rekordjagd der Vortage mit Allzeithochs bei den Indizes legt der Markt eine Verschnaufpause ein. Die Blicke richten sich zunehmend auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Davon erhoffen sich die Anleger Hinweise darauf, wie die US-Notenbank am 18. Dezember entscheiden wird. Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 25 Basispunkte bei 73 Prozent, gegenüber 59 Prozent vor einer Woche.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 44.811 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich kaum verändert. Die Nasdaq-Indizes büßen 0,2 Prozent ein. Die Renditen am Anleihemarkt geben leicht nach. Teilnehmer verweisen auf die zunehmende Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed im Dezember.

Die Ökonomen der Dekabank gehen davon aus, dass der Arbeitsmarktbericht darüber entscheidet, ob die Fed eine Zinssenkung beschließen oder eine abwartende Haltung einnehmen wird. Am Vortag hatte der US-Notenbanker Christopher Waller gesagt, er plädiere für eine Zinssenkung, allerdings könnten unerwartet starke Wirtschaftsdaten im Vorfeld seine Meinung noch ändern. Im frühen Handelsverlauf am Berichtstag wird die Zahl der offenen Stellen für Oktober veröffentlicht. Sie könnten einen ersten Vorgeschmack liefern.

Bei den Einzelwerten geht es für die Tesla-Aktie um 1,1 Prozent nach unten. Die Tesla-Verkäufe sind in China im November angesichts der verschärften Konkurrenz durch chinesische Rivalen um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Honeywell geben um 2,1 Prozent nach, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr erneut gesenkt hat. Der US-Technologiekonzern begründete den Schritt mit Investitionen in eine neue strategische Vereinbarung mit dem Flugzeughersteller Bombardier.

General Motors zieht sich aus einem fast fertig gestellten Werk für Elektrofahrzeugbatterien in Michigan zurück. Der US-Autokonzern verkauft seinen Anteil an der 2,6 Milliarden Dollar teuren Fabrik an seinen koreanischen Partner LG Energy Solution. GM verlieren ein halbes Prozent.

AT&T gewinnen dagegen 5,3 Prozent. Der Konzern will in den nächsten drei Jahren mehr als 40 Milliarden Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeben.

Salesforce tendieren wenig verändert. Der SAP-Konkurrent legt nach Handelsende Zahlen für das dritte Quartal vor.

Dollar fällt leicht - Ölpreise steigen

Der Dollar gibt einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollarindex verliert 0,3 Prozent. Der Markt "möchte im Dezember eine weitere Senkung um 25 Basispunkte von der Fed sehen, und die Fed ist bereit, sich anzupassen", sagt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank. Dies werde jedoch wahrscheinlich nicht das Aufwärtspotenzial des Dollar zähmen angesichts starker US-Daten.

Die Ölpreise steigen um gut 1 Prozent im Vorfeld der Opec+-Sitzung zur weiteren Förderpolitik am Donnerstag. Der Markt gehe davon aus, dass die geplante Produktionserhöhung über den Januar 2025 hinaus verschoben wird, um den Markt wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die Preise zu schützen, so ANZ Research.

Der Goldpreis legt leicht zu. Im Vorfeld wichtiger US-Konjunkturdaten im weiteren Wochenverlauf sei allerdings das Aufwärtspotenzial begrenzt, heißt es.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.811,29 +0,1% 29,29 +18,9% S&P-500 6.045,70 -0,0% -1,45 +26,8% Nasdaq-Comp. 19.372,49 -0,2% -31,46 +29,1% Nasdaq-100 21.111,72 -0,2% -52,88 +25,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,15 -3,1 4,18 -26,7 5 Jahre 4,07 -1,4 4,08 6,5 7 Jahre 4,12 -2,3 4,14 15,1 10 Jahre 4,18 -1,5 4,19 29,9 30 Jahre 4,36 -0,0 4,36 38,7 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Mo, 17:03 % YTD EUR/USD 1,0527 +0,3% 1,0495 1,0465 -4,7% EUR/JPY 156,71 -0,2% 157,37 156,87 +0,7% EUR/CHF 0,9305 -0,1% 0,9315 0,9295 +0,3% EUR/GBP 0,8309 +0,2% 0,8292 0,8291 -4,2% USD/JPY 148,82 -0,5% 149,96 149,90 +5,6% GBP/USD 1,2670 +0,1% 1,2657 1,2622 -0,4% USD/CNH (Offshore) 7,2970 +0,2% 7,2923 7,2950 +2,4% Bitcoin BTC/USD 93.977,70 -1,5% 95.510,10 97.059,80 +115,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,96 68,10 +1,3% +0,86 -1,4% Brent/ICE 72,87 71,83 +1,4% +1,04 -1,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 48,5 48,54 -0,1% -0,03 +26,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.653,77 2.636,52 +0,7% +17,25 +28,7% Silber (Spot) 31,01 30,51 +1,7% +0,50 +30,4% Platin (Spot) 959,31 947,50 +1,2% +11,81 -3,3% Kupfer-Future 4,17 4,08 +2,4% +0,10 +5,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

