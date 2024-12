Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS0404131064 Arista Networks Inc. 03.12.2024 US0404132054 Arista Networks Inc. 04.12.2024 Tausch 1:4US03835L3069 Aptevo Therapeutics Inc. 03.12.2024 US03835L4059 Aptevo Therapeutics Inc. 04.12.2024 Tausch 37:1CA88100M1059 Terra Clean Energy Corp. 03.12.2024 CA88100M2040 Terra Clean Energy Corp. 04.12.2024 Tausch 4:1