STUTTGART (dpa-AFX) - Der Interims-Chef des Büromöbelhändlers Takkt Andreas Weishaar wird das Unternehmen ab sofort dauerhaft führen. Seit 1. August war er Interims-Chef. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen habe er mehrere Maßnahmen angestoßen und damit die Optimierung des operativen Geschäfts vorangetrieben, begründete der im SDax notierte Büromöbelhändler am Dienstag in Stuttgart die Entscheidung. Die Takkt-Aktie zeigte sich nach Veröffentlichung der Nachricht wenig bewegt./ngu/mis