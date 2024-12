Die EUR/USD-Paarung handelt am Dienstag etwas höher, nachdem sie am Vortag stark verkauft wurde. - Die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember belastet den US-Dollar. - Unterdessen gerät der Euro aufgrund der politischen Risiken in Frankreich und ähnlicher Zinssenkungserwartungen für Dezember unter Druck - Die EUR/USD-Paarung ...

