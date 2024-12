Das Pfund Sterling (GBP) verzeichnet gegenüber dem US-Dollar einen sehr geringen Kursanstieg, wird aber im Grunde flach gehandelt, so Shaun Osborne, Chief FX Strategist bei der Scotiabank. GBP bleibt in enger Spanne "Es gab heute keine Daten aus Großbritannien, die den Handel beeinflusst hätten, und das Pfund Sterling hält sich in einer engen Spanne ...

