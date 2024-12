Die Zusammenarbeit wird die Kommunikation und Konnektivität in ISO-26262-konformen V2X-Systemen verbessern und Innovationen für sicherere und intelligentere Automobilsysteme und Fahrzeuge beschleunigen.

SAN JOSE, Kalifornien, Dec. 03, 2024, Anbieter von flexiblem, hochgradig konfigurierbarem, anpassbarem Halbleiterdesign-IPzur Integration in deren V2X-Produkte (Vehicle-to-Everything) bekannt. Diese Zusammenarbeit unterstützt die Entwicklung fortschrittlicher Kommunikationslösungen für die Automobilindustrie, die sicherere, intelligentere und stärker vernetzte Fahrzeug-Ökosysteme ermöglichen.

SDIO IP von SmartDV bietet robuste, leistungsstarke Datenübertragungsfunktionen, die für die nahtlose Funktionalität von V2X-Systemen von entscheidender Bedeutung sind. SDIO-Schnittstellen ermöglichen eine effiziente Kommunikation zwischen Prozessoren und Speichergeräten, gehen über die Speicherung hinaus und integrieren und steuern Speicheroperationen, während sie externe Peripheriegeräte anschließen und eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit in komplexen Systemen unterstützen. Diese IP-Kerne ermöglichen eine zuverlässige Kommunikation zwischen Fahrzeugkomponenten und verbessern vernetzte Fahrzeugtechnologien wie die Fahrzeugsicherheitskommunikation, Echtzeit-Verkehrsinformationen und Fahrerassistenzfunktionen.

Um die einzigartigen Designziele von RANiX zu erreichen, wird SmartDV das IP so anpassen, dass es über die Standard-SDIO-Funktionalität hinausgeht, wodurch sich RANiX von seinen Mitbewerbern abheben kann. SmartDV wird RANiX auch die erforderliche Unterstützung und Dokumentation zur Verfügung stellen, um die ASIL-Zertifizierung für ISO 26262 zu erhalten.

"Die Integration der maßgeschneiderten SDIO-IP von SmartDV in unsere V2X-Produkte stärkt die Fähigkeit von RANiX, äußerst zuverlässige und leistungsstarke Kommunikationslösungen für vernetzte Fahrzeuge bereitzustellen", so Shawn Lee, Managing Director von RANiX. "Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Mission, den Verkehr sicherer, intelligenter und vernetzter zu machen und neue Maßstäbe in der Automobilinnovation zu setzen."

"Mit unserer SDIO-IP-Familie wollen wir die V2X-Produktentwickler bei RANiX dabei unterstützen, Innovationen zu beschleunigen und Lösungen der nächsten Generation bereitzustellen, die die Sicherheit und Effizienz im Verkehr neu definieren", kommentierte Mohith Haridoss, Global Sales Director bei SmartDV Technologies. "Unsere Lösungen veranschaulichen das Engagement von SmartDV für die Weiterentwicklung der Konnektivität in der Automobiltechnologie - und die Anpassungen, die wir für RANiX vornehmen, zeigen einen entscheidenden Vorteil auf, den Kunden nutzen können, wenn sie SmartDV als ihren vertrauenswürdigen IP-Anbieter wählen."

SmartDV ist weiterhin ein wichtiger Partner bei der Bereitstellung innovativer IP-Lösungen, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Automobilindustrie auf der ganzen Welt zugeschnitten sind.

Über RANiX

RANiX ist ein führendes Unternehmen im Bereich Industrie 4.0, das sich auf Vehicle-to-Everything (V2X)-Technologie spezialisiert hat und innovative Halbleiterlösungen für Automobil- und Smart-Living-Technologien anbietet. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung entwickeln wir fortschrittliche Chips und Systeme für autonome Fahrzeuge, das Internet der Dinge und Cybersicherheit. Unser V2X-Modem, unsere Software-Stacks und unsere Sicherheitschips erzielen eine beispiellose ECDSA-Leistung und erhöhen so die Sicherheit vernetzter Fahrzeuge. RANiX kann auf über 16 Jahre Erfahrung zurückblicken und bietet Lösungen an, denen weltweit führende Automobilhersteller vertrauen. Wir integrieren Tiny-ML-, KI- und ESG-Prinzipien, um vernetzte und autonome Fahrzeuge voranzutreiben. RANiX treibt menschenzentrierte Innovationen voran und schafft eine sicherere, effizientere und intelligentere Welt.

Erfahren Sie mehr über RANiX unter https://ranix.co.kr/en/und kontaktieren Sie uns auf LinkedInin Kontakt.

Über SmartDV

Wir bei SmartDV Technologies glauben, dass es einen besseren Weg gibt, mit dem geistigen Eigentum (IP) von Halbleitern für integrierte Schaltkreise umzugehen. Seit 2007 konzentrieren wir uns ausschließlich auf IP. Egal, ob Sie standardbasiertes Design-IP für Ihren nächsten SoC, ASIC oder FPGA suchen oder nach Verifizierungslösungen (VIP) suchen, um Ihr Chip-Design auf Herz und Nieren zu prüfen, die IP von SmartDV lässt sich problemlos integrieren. Durch die Kombination der firmeneigenen SmartCompiler-Technologie mit dem Wissen hunderter erfahrener Ingenieure kann SmartDV geistiges Eigentum an Ihre individuellen Designziele anpassen: schnell, wirtschaftlich und zuverlässig. Lassen Sie nicht zu, dass andere Lieferanten Einheitskerne in Ihr Chip-Design zwingen. Erhalten Sie die IP, die Sie benötigen, maßgeschneidert nach Ihren Vorgaben, mit SmartDV: IP Your Way.

Erfahren Sie mehr über SmartDV unter www.smartdvtech.comund treten Sie mit uns auf LinkedInin Kontakt.

SmartDV, SmartDV Technologies, SmartDV NA, SmartCompiler, IP Your Way und das SmartDV-Logo sind Marken von SmartDV Technologies India Private Limited. Alle anderen in dieser Pressemitteilung genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Medienkontakt

McKenzie Ross

Vice President of Marketing, SmartDV

press@smartdvtech.com