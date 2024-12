FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Leitindex Dax könnte am Mittwoch seine Rekordserie nach dem Sprung über die Marke von 20.000 Punkte am Vortag fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen leicht im Plus: Zwei Stunden vor dem Xetra-Start zeichnet sich ein 0,1 Prozent höherer Start bei 20.046 Punkten ab. Die Bereitschaft, sich nach dem Sprung über die nächste Tausendermarke neu zu positionieren, ist aber gering.

Die Vorgaben tragen nicht wirklich zur weiteren Richtungsfindung bei: Laut der Commerzbank war an den tonangebenden US-Börsen in einem seitwärts tendierenden Handel lediglich Konsolidierung angesagt. In Asien war die Tendenz auch durchwachsen, wenngleich die Börse in Seoul dort negativ abfiel wegen politischer Unruhen, die ein Streit um einen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr auslöste. Anleger reagierten dort nervös darauf, dass von Präsident Yoon Suk Yeol vorübergehend das Kriegsrecht verhängt wurde. Derweil bleibt in Europa auch die politische Lage in Frankreich unsicher.

Zu einer Dax-Stütze könnte die SAP -Aktie werden, wenn Anleger hier der Freude über die Resultate des US-Konkurrenten Salesforce folgen. Dessen Kurs war außerbörslich um mehr als zehn Prozent angezogen, weil das Softwareunternehmen nach Zuwächsen im dritten Geschäftsquartal noch etwas optimistischer für das Gesamtjahr wird. SAP ist das mit Abstand größte Schwergewicht im Dax. Die Marktkapitalisierung der Walldorfer steuert allmählich auf die 300 Milliarden-Euro-Marke zu./tih/jha/