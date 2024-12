FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - REKORDSERIE GEHT WOHL WEITER - Der deutsche Leitindex Dax könnte am Mittwoch seine Rekordserie nach dem Sprung über die Marke von 20.000 Punkte am Vortag fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen leicht im Plus: Zwei Stunden vor dem Xetra-Start zeichnet sich ein 0,1 Prozent höherer Start bei 20.046 Punkten ab. Die Bereitschaft, sich nach dem Sprung über die nächste Tausendermarke neu zu positionieren, ist aber gering. Laut der Commerzbank war an den tonangebenden US-Börsen in einem seitwärts tendierenden Handel nur Konsolidierung angesagt. In Asien war die Tendenz auch durchwachsen, wenngleich die Börse in Seoul dort negativ abfiel wegen politischer Unruhen, die ein Streit um einen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr auslöste. Anleger reagierten dort nervös darauf, dass von Präsident Yoon Suk Yeol vorübergehend das Kriegsrecht verhängt wurde. Derweil bleibt in Europa auch die politische Lage in Frankreich unsicher.

USA: - ATEMPAUSE NACH REKORDEN - Nach den jüngsten Rekordhochs haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag eine Atempause gegönnt. Aktuelle Zahlen vom US-Arbeitsmarkt hatten kaum Auswirkungen auf die Leitindizes. So ist die Zahl der offenen Stellen im Oktober unerwartet deutlich gestiegen. Anleger warten bereits auf den am Freitag anstehenden monatlichen US-Arbeitsmarktbericht. Der Dow Joneses Industrial schloss mit einem Minus von 0,17 Prozent bei 44.705,53 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richung eingeschlagen. Die Turbulenzen in Südkorea drückten auf die Stimmung. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hatte am Vortag vorübergehend das Kriegsrecht ausgerufen. Der Aktienmarkt stand dort unter Druck. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende unterdessen 0,2 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten büßte im späten Handel 0,2 Prozent ein, während der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong um 0,1 Prozent zulegte.



