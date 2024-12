Der DAX ist in dieser Woche auf Rekordjagd. Nach dem starken Handel am Montag schaffte er gestern erstmals den Sprung über die Marke von 20.000 Punkten. Auch in den USA gab es neue Rekorde, obwohl der Dow Jones in dieser Woche schwächelt. Bei den Einzelwerten geht es heute um Volkswagen, BASF, Axon ...