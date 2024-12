Warum Plastik-Zertifikate nur eine Notlösung sind und wie man Antimaterie am besten transportiert, erfahrt ihr in unserer neuen Podcast-Folge. Weltweit werden der Wirtschaftsorganisation OECD zufolge jährlich über 460 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr produziert - und es werden künftig noch mehr. Dazu kommt noch eine geringe Recyclingquote und umweltschädliche Herstellungsprozesse. Grund genug also, sich dem Thema Plastik zu widmen. In der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...