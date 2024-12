VANCOUVER, BC - 4. Dezember 2024 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) ("Giant Mining" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen in seiner Kupfer-Silber-Lagerstätte Majuba Hill ("Majuba Hill" oder "das Projekt") im Pershing County, Nevada, ein Kernbohrprogramm ("Kernbohrprogramm") mit vier Bohrlöchern plant.

Das Kernbohrprogramm zielt auf die Weiterverfolgung von Bohrloch MHB-30 ("MHB-30") ab, in dem eine hochgradige Kupfer-Silbermineralisierung von 0 bis 218,0 Fuß (66,4 Meter) mit 1,35 % Cu und 73,4 g/t Ag, einschließlich 74,0 Fuß (22,6 Meter) mit 2,6 % Cu und 30,1 g/t Ag, festgestellt wurde.

Abbildung 1: Magmatisch-hydrothermale Brekzienkorridore und markante Brekzienkörper

Eine Kombination der Kupfer- und der Silberergebnisse ergibt ein Kupferäquivalent von:

0 bis 218,0 Fuß (66,4 Meter) mit 2,1 % Kupferäquivalent ("CuÄq"), einschließlich 140,0 bis 214,0/ 74,0 Fuß (22,6 Meter) mit 2,9 % CuÄq.

"Wir freuen uns sehr, dieses jüngste Kernbohrprogramm zur Weiterverfolgung von Bohrloch MHB-30 zu melden, das unsere Erwartungen an eine hochgradige Kupfer-Silbermineralisierung erheblich übertroffen hat", sagte David Greenway, CEO von Giant Mining. "Das Unternehmen ist fest davon überzeugt, dass Majuba Hill Potenzial besitzt und dass das Jahr 2025 den Durchbruch für Kupfer bringen wird, zumal Branchen-Insider davon ausgehen, dass der Kupferpreis potenziell auf 5,00+ $ steigt, unverkennbar ein Versorgungsengpass bei Kupfer bevorsteht und sich die Administration des neuen US-Präsidenten auf die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für die kritische nationale Mineralienproduktion fokussieren wird."

Ziel der Bohrungen ist der südliche Brekzienkorridor mit einer Orientierung der Bohrlöcher zur Durchteufung der hochgradigen mineralisierten Brekzie. Die Bohrungen werden sich auf die tieferen Teile der Brekzie und die Erweiterungen der hochgradigen Kupferzonen unterhalb der historischen Untertageanlagen konzentrieren.

Abbildung 2: Bohrungen von Giant Mining 2024 mit den Erzgehalten und den magmatisch-hydrothermalen Brekzienkorridoren

Abbildung 3: MHB-30 55,5-57,0 Meter (182-187 Fuß) / 1,5 Meter (5 Fuß) mit einem Gehalt von 4,5 % Cu und 49,0 g/t Ag mit starken Kupferoxiden in der mineralisierten Brekzie

Abbildung 4: MHB-30 47,9-49,4 Meter (157-162 Fuß) / 1,5 Meter (5 Fuß) mit einem Gehalt von 2,1 % Cu und 16,3 g/t Ag in einem mineralisierten Brekzienfragment mit Chalkopyrit und Bornit

Kupferäquivalent-Berechnung

Die Werte für Kupferäquivalent (CuÄq) wurden am 24. September 2024 durch Kombination der Untersuchungsergebnisse für Kupfer und der Untersuchungsergebnisse für Silber für jeden Abschnitt anhand einer intervallgewichteten Berechnung auf der Basis von 4,475 $/Pfund Cu und 31,29 $/Uz Ag berechnet. Am 24. September 2024 wurde Kupfer mit 4,475 $/Pfund Cu und Silber mit 31,29 $/Uz Ag gehandelt (Kurse von https://www.cnbc.com/quotes; Kupfer (Dez. '24) bei HG,1: CEC: Commodities Exchange Centre und Silver COMEX (Dec'24) bei SI.1: CEC: Commodities Exchange Centre).

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Intervall (m) Cu (%) Ag (g/t) Au (g/t) Mo (ppm) Sn (ppm) Zn (ppm) MHB-30 0,0 66,4 66,4 1,35 73,4 0,074 107 229 387 einschließlich 42,7 65,2 22,6 2,60 30,1 0,092 206 95 414

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle ("QA/QC") und Produktkette

Das Unternehmen führt im Projekt Majuba Hill Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen unter Einhaltung der Guten Branchenpraxis durch. Die Proben werden in Stoff- oder Plastiksäcke gepackt und vom gesicherten Bohrkernlager von Giant Mining zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) gebracht. Anschließend bringt ALS Labs das aufbereitete Probenpulver zu seinem Analyselabor nach Nord-Vancouver, British Columbia.

Die Proben aus dem Bohrkern werden der Länge nach in Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Probensack aus Gewebe gepackt. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICP-AES). Rund 10 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen sowie standardmäßiges Referenzmaterial aus kupfer- und goldführendem Porphyr. Der Probenausschuss und das verbleibende Probenpulver werden von ALS Labs wieder eingesammelt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. "Buster" Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43- 101").

Unternehmenskommunikation

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es Free Market Media Ltd. ("Free Market") beauftragt hat, das Unternehmen im Bereich Unternehmenskommunikation zu unterstützen. Free Market hat seinen Sitz in Langley, BC; der Geschäftsinhaber ist Brent Rusin (E-Mail: info@giantminingcorp.com, Telefonnummer: 604-790-7291).

Das Unternehmen schloss am 1. Dezember 2024 einen Beratungsvertrag (der "Vertrag") mit Free Market ab, demzufolge Free Market die Dienstleistungen sofort und kontinuierlich über die nächsten 6 Monate erbringen wird. Free Market erhält ein Honorar von 2.500 $ pro Monat sowie 200.000 Aktienoptionen, die während eines Zeitraums von 12 Monaten zu einem Preis von 0,20 $ ausgeübt werden können. Das Unternehmen und Free Market können den Vertrag am Ende der anfänglichen Laufzeit erneuern oder verlängern. Free Market ist keine nahe stehende Person und unabhängig tätig.

Nicht-vermittelte Privatplatzierung

Das Unternehmen freut sich, eine nicht-vermittelte Privatplatzierung von bis zu 22.092.200 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,10 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 2.209.200 $ (die "Privatplatzierung") bekannt zu geben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine "Aktie") und einem übertragbaren Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeweils ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Kauf einer weiteren Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 $.

Die Warrants gehen mit einer Beschleunigungsklausel einher, welche wie folgt vorsieht: Falls die Aktien des Unternehmens während eines Zeitraums von fünf (5) oder mehr aufeinanderfolgenden Handelstagen mit 0,40 $ oder mehr gehandelt werden (die "Beschleunigungsbedingung"), wird das Ablaufdatum der Warrants auf 30 Tage ab dem Datum vorverlegt, an dem das Unternehmen (entweder durch schriftliche Benachrichtigung der Inhaber oder durch Veröffentlichung einer Pressemitteilung) darüber benachrichtigt, dass die Beschleunigungsbedingung erfüllt wurde.

Emissionsangebot mit Listed Issuer Financing Exemption ("LIFE"-Angebot)

Das Unternehmen freut sich, zudem ein Emissionsangebot über eine nicht-vermittelte Privatplatzierung von bis zu 1.371.040 Aktien des Unternehmens ("Einheiten") zu einem Preis von 0,12 C $ pro Einheit (der "Angebotspreis") für einen Gesamterlös von bis zu 164.524,80 C $ (das "LIFE-Angebot") bekannt zu geben.

Die Einheiten, die im Rahmen des LIFE-Angebots ausgegeben werden, werden Käufern gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (die "LIFE-Befreiung", Befreiung für börsennotierte Emittenten) nach Teil 5A des National Instrument 45-106 - Befreiung von der Prospektpflicht, in Alberta, British Columbia, und Ontario angeboten. Die angebotenen Einheiten unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht keiner Haltefrist.

Über Giant Mining Corp.

Giant Mining Corp. beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva im fortgeschrittenen Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die weltweit steigende Nachfrage und das mangelnde Angebot an Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.

Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Market Regulator" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

"David Greenway"

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (604) 790-7291

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potentiell" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die voraussichtliche Notierung der Warrants an der CSE und den Abschluss eines Warrant-Vertrags, dem die Warrants unterliegen sollen. Obwohl Giant Mining Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Giant Mining Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Giant Mining Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77689Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77689&tr=1



