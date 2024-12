Valencia, Spanien (ots/PRNewswire) -- Die Einrichtung in Valencia ist Teil des PIXEurope-Projekts, das Pilotfabriken für die Herstellung von hybriden photonischen Chips in Auftrag gibt.- Das Projekt wird von den Forschern Pascual Muñoz und José Capmany geleitet, die mit dem Jaume I Prize for New Technologies ausgezeichnet wurden.- UPVfab wird 10 % der Gesamtfinanzierung des Konsortiums in Höhe von 400 Mio. EUR für die Erforschung dieser Komponenten bereitstellen, die in selbstfahrenden Fahrzeugen und in der Biomedizin eingesetzt werden.- Im Rahmen des Projekts werden im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten, in den Niederlanden und in Deutschland Mitarbeiter für diese neue Anlage in Valencia gesucht.- Der weltweite Markt für photonische Chips wächst stetig und wird bis 2023 auf über 1,5 Billionen EUR geschätztAm PIXEurope-Konsortium, das vom Chip-Programm der Europäischen Kommission als europäische Pilotlinie für photonische Chips ausgewählt wurde, ist auch UPVfab beteiligt, ein Labor der Polytechnischen Universität von Valencia, das bei der Entwicklung dieser bahnbrechenden Technologie weltweit führend ist. Das Projekt umfasst die Errichtung einer Pilotanlage in Valencia, in der diese Komponenten, die in selbstfahrenden Fahrzeugen und in der Biomedizin verwendet werden, hergestellt werden sollen.Das Projekt wird zu 50 % vom European Chips Joint Undertaking (Chips JU) und dem Ministerium für den digitalen Wandel kofinanziert. Es wird die Einstellung von etwa fünfzig Fachleuten erfordern, die im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten, in den Niederlanden und in Deutschland angeworben werden sollen.Der Direktor der UPVfab, Pascual Muñoz, erläuterte, dass PIXEurope "Investitionen in Pilotfertigungsanlagen vorsieht, auch für die UPVfab, die sich mit hybriden photonischen Chips befassen wird, dem nächsten Technologiesprung in der integrierten Photonik", und wies darauf hin, dass die Unternehmen in diesen Anlagen Fertigungsprozesse entwickeln können, die dann auf die Industrie übertragen werden.Die UPV wird knapp 10 % der 400 Mio. EUR aus dem PIXEurope-Programm für die Errichtung der Pilotanlage in Valencia und die Entwicklung künftiger Hybridchip-Technologien bereitstellen.Photonik, ein ständig wachsender MarktDie wachsende Nachfrage nach den Bedürfnissen der digitalen Gesellschaft führt zu einem Anstieg des globalen Marktes für photonische integrierte Schaltkreise, deren Produktion in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich um mehr als 400 % zunehmen wird. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts wird der weltweite Photonikmarkt voraussichtlich 1,5 Billionen EUR überschreiten, eine Zahl, die dem gesamten jährlichen BIP Spaniens entspricht.In diesem Zusammenhang hat die UPV seit 2019 eine Reihe von Kooperationen mit dem Institute of Microelectronics of Barcelona (IMB-CNM) des spanischen Nationalen Forschungsrats (CSIC) aufgebaut und leitet und koordiniert PIXSpain, die Initiative zur Entwicklung des integrierten Photoniksektors in Spanien. Es ist auch Koordinator des Kompetenzzentrums PIXSpain, einem Knotenpunkt für den Zugang zu den PIXEurope-Technologien in Spanien sowie für Ausbildung, Technologietransfer und Zugang zu Investitionsmöglichkeiten.José Capmany, Forscher an der UPVfab und am Institute of Telecommunications and Multimedia Applications, betonte, dass dieses Projekt "eine strategische Gelegenheit zur Ergänzung von F&E&I in den Bereichen Exzellenz und Technologietransfer darstellt und darauf abzielt, das Portfolio der ansässigen Unternehmen an der UPVfab zu erweitern".Informationen zu UPVfabUPVfab ist ein zur UPV gehörendes Labor, das an der Entwicklung der hybriden photonischen Chiptechnologie arbeitet. Es ist das einzige Labor in Spanien, das in diesem Bereich arbeitet, der eine entscheidende Komponente in weltweit bedeutenden Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Automobilindustrie und der Telekommunikation darstellt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2570853/UPVfab.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/upvfab-ist-teil-des-projekts-der-europaischen-kommission-die-herstellung-von-photonischen-chips-zu-leiten-302321895.htmlPressekontakt:Cristina Ramón (cristina@aletreo.com) // Tel. +34 679 942 543. Amparo Cervantes (amparo@aletreo.com) // Tel. +34 607 67 31 85Original-Content von: UPVfab, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177661/5923109