Mainz (ots) -- Technologiekonzern steigert Performance in den Kategorien Nachhaltige Beschaffung und Arbeits- & Menschenrechte- Verbesserte Platzierung gegenüber Vorjahr und unter Top 3% bewerteter Unternehmen- EcoVadis-Anerkennung für Nachhaltigkeits-Aktivitäten schafft TransparenzDer Technologiekonzern SCHOTT wurde von der renommierten Nachhaltigkeits-Ratingagentur EcoVadis erneut mit GOLD für sein Nachhaltigkeitsmanagement ausgezeichnet. "Die externe Bestätigung zeigt, dass wir mit unserem Engagement für Umweltschutz, ethischen Geschäftspraktiken und sozialer Verantwortung auf dem richtigen Weg sind", sagt Dr. Frank Heinricht, Vorstandsvorsitzender von SCHOTT.Ausschlaggebend für die Auszeichnung war eine konsequente Verbesserung der Performance bei gleich mehreren Kriterien. Trotz weiter steigender Ansprüche in der Bewertung konnte SCHOTT im Gesamtranking aufsteigen - statt wie im Jahr 2023 zu den besten 4 % zu gehören, erreichte der Technologiekonzern jetzt die Top 3 % aller bewerteten Unternehmen.In der Kategorie Nachhaltige Beschaffung konnte die Punktzahl von 60 Punkte auf 80 Punkte gegenüber Vorjahr gesteigert werden. Diese Verbesserung spiegelt den proaktiven Ansatz in der verantwortungsvollen Beschaffung und dem Lieferkettenmanagement wider. Das Ergebnis: Im Bereich "Nachhaltige Beschaffung" gehört SCHOTT nun zu den besten 2 % der Glasindustrie und insgesamt zu den Top 3 % aller weltweit bewerteten Unternehmen. Darüber hinaus konnte die Punktzahl in der Kategorie Arbeits- und Menschenrechte von 60 auf 70 Punkte gesteigert werden. Im Bereich Umwelt und Klima verbuchte das energieintensive Unternehmen ebenfalls hohe Werte und erzielte 90 von 100 möglichen Punkten."Mit diesem Ergebnis liegen wir weit über dem Branchendurchschnitt", erklärt Dr. Tobias Kälber, Leiter für Environment, Health & Safety (EHS). "Wir werden unsere hohen Standards weiter verbessern und uns zusätzliche ehrgeizige Ziele setzen."Nachhaltigkeitsratings schaffen Transparenz und stärken das gegenseitige Vertrauen in Geschäftsbeziehungen. Mehr als 100.000 Unternehmen aus 175 Ländern und 200 Branchen vertrauen auf die Nachhaltigkeitsbewertungen von EcoVadis.Über SCHOTTDer internationale Technologiekonzern SCHOTT produziert hochwertige Komponenten und leistungsfähige Materialien wie Spezialglas, Glaskeramik und Polymer. Ob als flexibles Glas in faltbaren Smartphones, Glaskeramik-Spiegelträger in den weltgrößten Teleskopen oder Laserglas in der Kernfusion: Viele SCHOTT Produkte kommen in High-Tech-Anwendungen zum Einsatz, die heutige technologische Grenzen verschieben. Pioniergeist macht die rund 17.100 Mitarbeitenden in über 30 Ländern zu kompetenten Partnern für zahlreiche Branchen wie Gesundheit, Hausgeräte, Unterhaltungselektronik, Halbleiter, Optik, Astronomie, Energie sowie Luft- und Raumfahrt. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte SCHOTT einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro. Neben Innovation ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Unternehmensziel: Bis 2030 soll die Produktion klimaneutral werden. SCHOTT wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mainz (Deutschland). Das Unternehmen gehört der Carl-Zeiss-Stiftung, die mit der Dividende die Wissenschaft fördert. Weitere Informationen unter schott.comPressekontakt:Jonas SpitraHead of Sustainability CommunicationsSCHOTT AGJonas.Spitra@schott.comTel. +49 (0)6131/66-3061Original-Content von: Schott AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005422/100926561