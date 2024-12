Bonn (ots) -Das Thema "Fachkräfte/Demografische Entwicklung" ist weiterhin die größte Herausforderung für die Unternehmen. Wird jedoch nach Unternehmensgröße und -branche sowie dem Digitalisierungsgrad unterschieden, zeigt sich, dass dem Fachkräftemangel vor allem in größeren Unternehmen und im Dienstleistungsbereich eine herausragende Bedeutung zukommt. Im Produzierenden Gewerbe, im Handel und in den Unternehmen, die bereits Künstliche Intelligenz (KI) verwenden, wird er deutlich seltener als herausfordernd wahrgenommen. Auch verbinden die Verantwortlichen in den Unternehmen inzwischen nicht nur die Folgen des demografischen Wandels und das Qualifikationsniveau der Bewerberinnen und Bewerber mit diesem Handlungsfeld, sondern auch die steigenden Personalkosten. Dies ist ein Ergebnis der Befragung des IfM Bonn für das "Zukunftspanel Mittelstand 2024".Auf Platz 2 der größten Herausforderungen folgt "Erhöhter Wettbewerbsdruck", wobei besonders die Unternehmen des Produzierenden Gewerbes (38,5 %) und des Handels (41,3 %) sowie kleine Unternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten dies als Aufgabe einstufen. Dagegen sehen die Verantwortlichen in den Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten das Thema "Digitalisierung/KI" als eine ihrer größten zukünftigen Herausforderung an. Insgesamt liegt diese Herausforderung auf Rang 3 des Zukunftspanels Mittelstand 2024.Wettbewerbsdruck in den Familienunternehmen höher als im Nicht-MittelstandWährend sich im Hinblick auf das Thema "Fachkräftemangel/Demografische Entwicklung" keine Unterschiede zwischen Mittelstand und managergeführten Unternehmen zeigen, stellt zukünftig der zunehmende Wettbewerbsdruck eine größere Herausforderung für die Familienunternehmen dar: Gut jedes dritte mittelständische Unternehmen (34 %) gab dies in der Befragung an.Dagegen zählt für alle Unternehmen das Thema "Klimawandel und Nachhaltigkeit" im Zukunftspanel Mittelstand 2024 nicht mehr zu den größten Herausforderungen. Offenkundig sind die Unternehmen vorrangig mit der Bewältigung der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Deutschland beschäftigt.Pressekontakt:Dr. Jutta GröschlInstitut für Mittelstandsforschung (IfM) BonnTelefon: +49 228 72997-29 E-Mail: groeschl@ifm-bonn.orgOriginal-Content von: IfM Bonn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160935/5923217