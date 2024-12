Berlin (ots) -Eine aktuelle Studie, veröffentlicht im European Journal of Ageing, beleuchtet die Entwicklung der Arbeitszufriedenheit in Deutschland während der letzten zehn Berufsjahre vor dem Ruhestand. Das internationale Forscherteam untersuchte Daten des Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) und stellte fest, dass die Arbeitszufriedenheit kurz vor dem Ruhestand leicht abnimmt - insbesondere in den letzten Berufsjahren.Während die Arbeitszufriedenheit im Laufe des Arbeitslebens meist stabil bleibt, zeigt die Studie einen kleinen, statistisch signifikanten Rückgang in den letzten Jahren vor dem Ruhestand. Doch es gibt Unterschiede zwischen Personengruppen: Beispielsweise beeinflussen Bildungsgrad, gesundheitlicher Zustand oder familiäre Situation die Arbeitszufriedenheit vor dem Ruhestand. Personen mit höherer Bildung oder guter Gesundheit verzeichnen weniger Einbußen bei der Zufriedenheit mit dem Job.Ein wichtiger Faktor ist auch der Zeitpunkt des Übergangs in den Ruhestand. Einer der Autoren der Studie, Dr. Georg Henning vom Deutschen Zentrum für Altersfragen führt aus: "Die Studie bestätigt, dass Arbeitnehmer*innen, die später in den Ruhestand gehen, tendenziell zufriedener mit ihrer Arbeit sind und geringere Rückgänge in der Zufriedenheit aufweisen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Entscheidung für einen späteren Ruhestand mit einem positiven Arbeitsumfeld zusammenhängt.""Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung einer altersgerechten Arbeitsgestaltung und Maßnahmen zur Förderung der Arbeitszufriedenheit älterer Arbeitnehmer. In Zeiten des demografischen Wandels und einer steigenden Regelaltersgrenze ist es entscheidend, ein motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen und die Gesundheit von Arbeitnehmern zu unterstützen.Die Autor*innen weisen darauf hin, dass die Ergebnisse speziell für Deutschland gelten und für jene, die direkt aus der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand gehen. Weitere Untersuchungen sollten auch Personen berücksichtigen, die im Alter arbeitslos werden oder aus gesundheitlichen Gründen die Arbeit aufgeben müssen.Die detaillierten Ergebnisse sind nachzulesen in: Henning, G., Muniz-Terrera, G., Stenling, A., & Hyde, M. (2024). Job satisfaction declines before retirement in Germany. European Journal of Ageing. https://doi.org/10.1007/s10433-024-00830-0Pressekontakt:Stefanie HartmannDeutsches Zentrum für AltersfragenPresse- und Öffentlichkeitsarbeithttps://www.dza.de/presse.htmlstefanie.hartmann@dza.deTel.: 030 / 260 740 25Original-Content von: Deutsches Zentrum für Altersfragen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131425/5923472