Mainz (ots) -Im Rahmen der Content London 2024 haben ZDF und BBC Studios, die Produktions- und Distributionstochter der BBC, heute die Verlängerung und den Ausbau ihrer strategische Partnerschaft bekanntgegeben."Höchste Qualität und bestmögliche Unterhaltung für unser Publikum, das ist das Ziel der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen BBC Studios und dem ZDF. Seit 2019 setzen wir gemeinsam erfolgreich innovative und ausgezeichnete Projekte um. Wir sind stolz auf die Fortführung und den Ausbau dieser Kooperation und möchten unsere Zuschauerinnen und Zuschauern mit der Fortführung bereits erfolgreicher Serien sowie mit der Premiere neuer Programme weiter begeistern", so Jasmin Maeda, Hauptredaktionsleiterin Internationale Fiktion.Nach der kürzlich erfolgten Ankündigung einer zweiten Staffel der Young-Adult-Serie "A Good Girl's Guide to Murder", die ZDFneo, BBC und Netflix gemeinsam mit der Produktionsfirma Moonage Pictures realisieren, sieht ein neuer mehrjähriger Vertrag die Intensivierung der Zusammenarbeit der beiden Partner vor, die seit 2019 besteht. Neben "A Good Girl's Guide to Murder" wird das ZDF zunächst eine dritte Staffel der britischen Krimiserie "The Chelsea Detective" koproduzieren. Im Bereich Lizenzen können ZDF und ZDFneo weitere Staffeln erfolgreicher BBC-Titel wie "Death in Paradise", "Beyond Paradise" oder "The Outlaws" in der ZDFmediathek und als Free-TV-Premiere im deutschsprachigen TV-Markt und anbieten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Lisa Miller, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 089 - 9955-1962 oder per E-Mail unter miller.l@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5923469