Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -LumenHaus, eine innovative Plattform an vorderster Front der Energiewende durch dezentrale, gemeinschaftsorientierte und nachhaltige Energielösungen, präsentierte auf der Solar Solutions Düsseldorf 2024 seine neuesten Entwicklungen im Bereich des intelligenten Energiemanagements für Zuhause. Als wichtigster Event in den Bereichen Solar, Energiespeicherung und HLK diente die Messe als Plattform für Innovation und fachlichen Austausch und stärkte die Rolle von LumenHaus als vertrauenswürdiger Partner für Energieexperten und als Motor für nachhaltiges Wohnen für Hausbesitzer.Die One-Stop Solution integriert Solarmodule, Energiespeichersysteme, Wärmepumpen und E-Auto-Ladegeräte, die alle nahtlos über die myLumenHaus App verwaltet werden. Dieses einheitliche Ökosystem vereinfacht das Energiemanagement und ermöglicht die Überwachung und Optimierung von Energieerzeugung, -speicherung und -verbrauch in Echtzeit. Mit KI-gestützten Funktionen passt sich das System dynamisch an das Nutzerverhalten und die Umgebungsbedingungen an und liefert so intelligentere, umweltfreundlichere und kostengünstigere Energielösungen.Das Herzstück dieses Ökosystems ist das SunSaver All-in-One Energy Storage System (ESS) - eine bahnbrechende Lösung, die einen Hybrid-Wechselrichter, eine Batterie-Steuerungsbox, Batteriemodule und ein Energiemanagementsystem (EMS) kombiniert. Mit einer skalierbaren Kapazität von 10 bis 30 kWh ist der SunSaver mit innovativen Funktionen wie Self-Powered Mode für Netzunabhängigkeit und SmartEco Mode für den Ausgleich zwischen Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit ausgestattet. Das System ist zukunftssicher. Es verfügt über die Funktionen von Virtual Power Plant (VPP) und ermöglicht den Nutzern, auf dem Energiemarkt Einnahmen zu erzielen.Für professionelle Installateure bietet LumenHaus ein komplettes, installationsfreundliches Paket an. Die modulare Hardware, die gestrafften Prozesse und der regionale Support reduzieren die Komplexität der Installation und die administrativen Aufgaben, sodass sich die Partner auf die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen und das Wachstum ihrer Unternehmen konzentrieren können. Über unsere speziellen Lumenator- und Lumenator Pro-Programme bieten wir maßgeschneiderte finanzielle Anreize, regionale Schulungen und kontinuierliche Entwicklungsmöglichkeiten, um Installateuren zu langfristigem Erfolg zu verhelfen. Gemeinsam bauen wir ein kollaboratives Ökosystem auf, das Innovation und nachhaltiges Wachstum für alle Partner fördert.Während der Ausstellung präsentierte LumenHaus seine innovativen Lösungen und führte Gespräche mit Besuchern, bei denen der einzigartige Ansatz des Unternehmens zur Vereinfachung komplexer Energiesysteme durch benutzerfreundliche Schnittstellen im Mittelpunkt stand. Diese Bemühungen unterstreichen die Rolle des Unternehmens bei der Förderung von Nachhaltigkeit und Energieunabhängigkeit auf individueller und kommunaler Ebene."Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie sowohl Fachleuten als auch Hausbesitzern helfen", erklärt Dr. Dai Wang, CEO bei LumenHaus. "Indem wir ein nahtloses Energieökosystem bereitstellen, vereinfachen wir den Weg zur Nachhaltigkeit und ermöglichen unseren Kunden, energieunabhängig zu werden."