DJ MÄRKTE USA/Leichte Gewinne vor Powell-Rede

DOW JONES--Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite hatten am Dienstag neue Rekorde erreicht, da Investoren immer zuversichtlicher werden, dass die Federal Reserve in zwei Wochen eine Zinssenkung vornehmen wird. Fed-Funds-Futures zeigen an, dass Händler aktuell eine 74-prozentige Chance auf eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte sehen nach 59 Prozent vor einer Woche. Es wäre die dritte Zinssenkung in Folge und würde die Zinsen in diesem Jahr um insgesamt 100 Basispunkte senken.

Vor diesem Hintergrund wird auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell im Handelsverlauf geschaut. Diese dürften auf Hinweise zum weiteren Zinskurs der Fed abgeklopft werden. "Es ist unwahrscheinlich, dass Powell im Hinblick auf die Entscheidung im Dezember explizit in die eine oder andere Richtung tendiert, wie wir es von Waller gehört haben", heißt es von LHMeyer mit Verweis auf die Aussagen von Fed-Gouverneur Chris Waller vom Montag, dass er eine Zinssenkung im Dezember befürwortet.

Im Fokus steht dann auch der US-Arbeitsmarktbericht für November am Freitag. Daneben werden in der kommenden Woche noch neue Inflationsdaten veröffentlicht. Ein über den Erwartungen liegender Arbeitsmarktbericht oder eine über den Prognosen liegende Inflation könnten die Notenbanker dazu bewegen, eine Pause bei den Zinssenkungen einzulegen. Der Future auf den S&P-500 verbessert sich aktuell um 0,3 Prozent.

Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im November schwächer gestiegen als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 146.000 Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 163.000 Jobs vorausgesagt. Der ADP-Bericht gilt als Indikator für den offiziellen Bericht am Freitag.

Nach der Eröffnung stehen der Auftragseingang der Industrie für den Oktober, der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe im November und der Einkaufsmanager Service in zweiter Veröffentlichung für den November auf der Agenda.

Salesforce steigen mit erhöhter Umsatzprognose

Bei den Einzelwerten schießt die Salesforce-Aktie vorbörslich um 12,5 Prozent nach oben. Der SAP-Wettbewerber hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht, nachdem die Umsätze im dritten Quartal die Analysten-Erwartungen übertroffen haben. Gewinnseitig schnitt Salesforce im dritten Quartal allerdings unter den Schätzungen der Wall Street ab. Der Umsatz im Quartal erreichte 9,44 (Vorjahr: 8,72) Milliarden Dollar, gegenüber einer Konsensschätzung von 9,35 Milliarden.

Unitedhealth (-0,5%) zeigt sich zuversichtlich für 2025. Der US-Krankenversicherer rechnet für 2025 mit einem Umsatz von 450 bis 455 Milliarden Dollar. Der Factset-Analystenkonsens steht bei 428,7 Milliarden Dollar. Beim Gewinn je Aktie geht der Konzern von 28,15 bis 28,65 Dollar aus, auf bereinigter Basis von 29,50 bis 30,00 Dollar. Analysten rechnen mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 29,92 Dollar.

Marvell Technology gewinnen 12,4 Prozent. Der Chip-Hersteller hat dank einen starken KI-Nachfrage die Erwartungen der Analysten übertroffen. Okta-Aktien steigen um 13,8 Prozent, nachdem das Cybersicherheitsunternehmen Gewinne und Umsätze für das dritte Quartal gemeldet hatte, die über den Konsensschätzungen lagen. Auch die Umsatzprognose lag über den Erwartungen.

Foot Locker knicken um 15,4 Prozent ein. Das Unternehmen hat mit den Ergebnissen für das dritte Quartal enttäuscht und hat den Ausblick für das Fiskaljahr gesenkt. Eli Lilly (+1,1%) werden gestützt von Studienergebnisse zur Abnehmenspritze Zepbound. Laut Angaben des US-Pharmakonzerns habe die Einnahme von Zepbound nach 72 Wochen zu einem Gewichtsverlust von 20,2 Prozent bei den teilnehmenden Patienten geführt, bei Wegovy von Novo Nordisk seien es nur 13,7 Prozent gewesen.

Dollar profitiert vom Status als "sicherer Hafen"

Für den Dollar geht es moderat nach oben. Der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Die politischen Unsicherheiten in Europa und Südkorea unterstützten das Argument, den Dollar zu halten, sagt ING-Analyst Chris Turner. Die Bundesregierung ist im vergangenen Monat gescheitert, und der französischen Regierung droht ein ähnliches Schicksal, da ein Misstrauensvotum voraussichtlich am Mittwoch ansteht. Dazu kommen die Entwicklungen in Südkorea. Für den Euro geht es um 0,2 Prozent nach unten.

Die Ölpreise bauen ihre Vortagesgewinne leicht aus. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 0,3 Prozent. Das US-Finanzministerium hat gegen 35 Unternehmen und Schiffe, die illegales iranisches Öl ins Ausland transportieren, Sanktionen verhängt, um die Verwendung der Öleinnahmen für das Atomprogramm des Landes zu unterbinden. Dazu kommt die Erwartung, dass die OPEC+ ihre geplante Produktionssteigerung weiter hinauszögern wird.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,20 +2,4 4,18 -21,8 5 Jahre 4,15 +3,6 4,11 15,1 7 Jahre 4,21 +4,6 4,17 24,3 10 Jahre 4,27 +4,6 4,22 39,0 30 Jahre 4,45 +3,8 4,41 47,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:03 Uhr Di, 17:10 % YTD EUR/USD 1,0489 -0,2% 1,0520 1,0504 -5,0% EUR/JPY 158,41 +0,8% 157,85 156,94 +1,8% EUR/CHF 0,9300 -0,1% 0,9320 0,9311 +0,2% EUR/GBP 0,8276 -0,2% 0,8287 0,8302 -4,6% USD/JPY 151,01 +0,9% 150,07 149,41 +7,2% GBP/USD 1,2672 0% 1,2694 1,2652 -0,4% USD/CNH (Offshore) 7,2856 -0,2% 7,2772 7,3001 +2,3% Bitcoin BTC/USD 95.790,00 -0,4% 96.580,80 96.214,70 +120,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,08 69,94 +0,2% +0,14 +0,2% Brent/ICE 73,85 73,62 +0,3% +0,23 -0,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,45 48,46 -2,1% -1,01 +26,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.645,69 2.643,68 +0,1% +2,01 +28,3% Silber (Spot) 30,66 31,03 -1,2% -0,37 +29,0% Platin (Spot) 936,22 954,48 -1,9% -18,26 -5,6% Kupfer-Future 4,13 4,15 -0,5% -0,02 +4,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

December 04, 2024 08:36 ET (13:36 GMT)

