Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, sprach in einem vorab aufgezeichneten Interview auf der Global Boardroom Digital Conference, die von der Financial Times (FT) am Mittwoch veranstaltet wurde. Wichtige Zitate Erwarten Sie vier Zinssenkungen in Großbritannien im nächsten Jahr, da die Inflation nachlässt. Wir betonen das Wort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...