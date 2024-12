München (ots) -Eine Handvoll Hilfe für ein Stück Menschlichkeit - im Rahmen eines Vor-Ort-Besuchs bei der Münchner Tafel hat die CSU-Landtagsfraktion ihre Wertschätzung für die herausragende Arbeit der zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie die Notwendigkeit gezielter sozialpolitischer Maßnahmen zum Ausdruck gebracht. Die CSU-Fraktion nutzte den Besuch, um sich ein Bild von den Herausforderungen der Lebensmittelausgabe und den steigenden Anforderungen an soziale Einrichtungen zu machen.Dazu der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek, selbst seit über 20 Jahren Schirmherr der Tafel in Bad Wörishofen:"Die Münchner Tafel sowie die Tafeln in ganz Bayern sind Leuchttürme der Solidarität in unserer Gesellschaft. Hier wird nicht nur Lebensmittelhilfe geleistet, sondern auch Menschlichkeit gelebt. Gerade in Zeiten von steigenden Lebenshaltungskosten und gesellschaftlichen Umbrüchen brauchen wir Einrichtungen wie die Tafel, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen in unserem Land die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, ohne Angst vor Stigmatisierung oder sozialem Abstieg zu haben.Die Arbeit der Tafeln ist ein wichtiger Baustein - und die Politik trägt Verantwortung dafür, dass niemand in Bayern zurückgelassen wird."Thomas Huber, sozialpolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, ergänzt:"Die Arbeit der Tafeln zeigt, wie wichtig es ist, Armut nicht zu tabuisieren, sondern aktiv dagegen anzugehen. Die CSU-Landtagsfraktion setzt sich dafür ein, dass die soziale Infrastruktur in Bayern weiterhin ausgebaut und gefördert wird. Insgesamt standen im Jahr 2024 775.000 Euro für die Förderung der Arbeit der Tafeln zur Verfügung. Darunter fallen im speziellen 150.000 Euro aus Fraktionsinitiativen für Digitalisierung und die Verbesserung der Tafellogistik. Uns ist klar: Es braucht verlässliche Rahmenbedingungen, um solche wichtigen sozialen Initiativen langfristig zu unterstützen."Anbei finden Sie das Bild des Besuchs der CSU-Landtagsfraktion mit dem Fraktionsvorsitzenden Klaus Holetschek bei der Münchner Tafel.Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5923637