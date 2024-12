Vaduz (ots) -Am 2. und 3. Dezember 2024 reiste Regierungsrätin Dominique Hasler nach Rom und Monaco. Im Vatikan traf sie sich mit Erzbischof Paul Richard Gallagher sowie in Monaco mit der Ministerin für Äusseres und Kooperation, Isabelle Berro Amadeï, zu einem Austausch. Ebenfalls nahm sie auf Einladung infolge Liechtensteins Engagement im Sport während dem Europaratsvorsitz an einem hochrangigen Panel des Peace and Sport International Forums teil.Austausch mit Erzbischof GallagherSeit Jahrzehnten bestehen diplomatische Beziehungen zwischen Liechtenstein und dem Heiligen Stuhl. Letzterer gilt mit seinen akkreditierten Botschaften von über 180 Staaten zu den weltweit bestvernetzten Institutionen.Regierungsrätin Dominique Hasler, in Begleitung von Botschafter Prinz Stefan von und zu Liechtenstein, traf Erzbischof Gallagher in seiner Funktion des Sekretärs für die Beziehungen mit den Staaten im Vatikanischen Staatssekretariat, welche er seit 2014 ausübt. In dieser Funktion gilt er als Vatikanischer Aussenminister. Der letzte Besuch von Erzbischof Paul Richard Gallagher in Liechtenstein fand im Jahr 2023 statt.Sport and Peace International Forum in MonacoIm Anschluss reiste Regierungsrätin Hasler zur Teilnahme an das Peace and Sport International Forum nach Monaco weiter. Das 14. Forum firmierte unter dem Titel "Speak your Peace". In einem hochrangigen TV-Format diskutierten bekannte Athleten, Sportfunktionäre sowie Personen aus der Politik und der Wirtschaft unter der Schirmherrschaft von Fürst Albert II. von Monaco, wie Sport die Werte von Frieden weltweit fördern kann.Sportministerin Dominique Hasler betonte in ihrem Panel zum Thema "Driving Inclusion" die hohe Wirkung von Sport für die Inklusion und Integration. Sie illustrierte dies mit Beispielen aus Liechtenstein, wobei sie aufzeigte, dass Aufwendungen für den Sport als Investition in die Gesellschaft gesehen werden sollten.Im Rahmen der Veranstaltung traf sich Dominique Hasler in ihrer Rolle als Aussenministerin ausserdem mit Isabelle Berro Amadeï, Ministerin für Äusseres und Kooperation des Fürstentums Monaco. Das Land übernimmt 2026 den Vorsitz im Ministerkomitee im Europarat. Im Rahmen des Gesprächs berichtete Regierungsrätin Hasler über die liechtensteinischen Erfahrungen und Herangehensweise an das Amt, das Liechtenstein erst vor kurzem von November 2023 bis Mai 2024 bekleidete.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportEsther Schindler, Stellvertretende Amtsleiterin, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 61esther.schindler@llv.liThomas LagederT +423 236 64 45thomas.lageder@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100926593