Einen Tag vor dem OPEC+-Treffen am Donnerstag geben die Ölpreise wieder nach. - Der designierte US-Präsident Donald Trump drohte mit einem Krieg im Nahen Osten, sollten die Geiseln nicht freigelassen werden. - Der US-Dollar-Index verharrte vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Freitag in einer engen Handelsspanne. - Der Rohölpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...