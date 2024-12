HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Investorenseminar in London auf "Buy" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Alles in allem bleibe die Geschäftsstrategie des Bergbaukonzerns unverändert, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Rio werde sich weiterhin auf seine wichtigsten Rohstoffe, nämlich Eisenerz, Kupfer, Lithium und Aluminium, konzentrieren./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2024 / 14:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007188757