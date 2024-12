EQS-News: Gubor Schokoladen GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

GUBOR SCHOKOLADEN sagt die Begebung der Unternehmensanleihe 2024/2029 ab Dettingen unter Teck, 4. Dezember 2024 - Das Management der Gubor Schokoladen GmbH hat heute beschlossen, die im Rahmen des Öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung eingereichten Zeichnungsaufträge für die Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383SJ3 | WKN: A383SJ) nicht anzunehmen. Diese Entscheidung wurde nach sorgfältiger Abwägung getroffen, da das erreichte Platzierungsvolumen nicht den Erwartungen der Gesellschaft entspricht. Ziel der Absage ist es, die bestmöglichen Bedingungen für die Finanzierung der Unternehmensgruppe zu gewährleisten. "Wir haben auf unserer Roadshow sehr viele positive Rückmeldungen erhalten und möchten uns bei allen Investoren für die guten und konstruktiven Gespräche sowie das entgegengebrachte Vertrauen bedanken", sagt Claus Cersovsky, CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Gubor Schokoladen GmbH. CFO Udo Zimmer ergänzt: "Mit den gewählten Credit Metrics und der Anleihestruktur der Emission konnten wir nicht vollumfänglich überzeugen. Das wertvolle Feedback der Investoren hilft uns, bei der Gestaltung zukünftiger Transaktionen noch passgenauer auf die Marktanforderungen einzugehen. Unser Ziel bleibt es weiterhin, unsere Finanzierungsstruktur künftig auf eine breitere Basis zu stellen. Dabei bleibt auch der Kapitalmarkt eine Option." Das Interesse von Investoren im Zuge der Roadshow war mit rund 120 Gesprächen sehr hoch. Neben dem Geschäftsmodell und der stabilen und wachstumsträchtigen Kundenbeziehungen hat der hohe Wiedererkennungswert der Marke überzeugt. Das Gubor Management ist hinsichtlich seiner langfristigen Unternehmensziele zuversichtlich, wozu die Neuausrichtung der Finanzierung des Unternehmens und die Weiterentwicklung der Gubor Gruppe als führender Schokoladenhersteller in Familienbesitz gehört. Nach den gezielten strategischen Akquisitionen sowie Investitionen in modernste Produktionsanlagen in den vergangenen Jahren wird sich die Unternehmensgruppe künftig weiter auf die Fortsetzung ihrer Wachstumsstrategie fokussieren.

Die Gubor Gruppe Die Gubor Schokoladen GmbH mit Sitz in Dettingen/Teck bildet als Konzernobergesellschaft zusammen mit ihren Tochterunternehmen Rübezahl Schokoladen GmbH, ihrer mittelbaren Beteiligung Eichetti GmbH, der Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG, Wergona Schokoladen GmbH, Weseke Dragees GmbH, und Pomorskie Pralinki Sp. z o.o. die Gubor Gruppe. Als international agierender Süßwarenhersteller liegt ihr Fokus auf der Herstellung von Saison- und Ganzjahresprodukten aus Schokolade sowie Zuckerwaren. Rund 1.700 Mitarbeitende produzieren auf 40 Produktionslinien rund 47.400 t Schokoladenprodukte und Zuckerwaren und erwirtschaften so im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz von rund 312 Mio. €. Weitere Informationen finden Sie auf www.gubor.de Pressekontakt Finanz- und Wirtschaftspresse Sonstige Presse Dariusch Manssuri Dieter Schäfer, Leiter Kommunikation / PR / ÖA IR.on AG Gubor Schokoladen GmbH Mittelstraße 12-14, Haus A Dieselstraße 9 D-50672 Köln D-73265 Dettingen unter Teck T: +49 (0) 221 / 91 40 97 35 T: +49 (0) 7021 / 8088-148 ir@gubor.de kommunikation@gubor.de

