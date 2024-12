TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israelische Einsatzkräfte haben die Leiche eines weiteren aus Israel verschleppten Mannes im Gazastreifen geborgen. Die sterblichen Überreste der Geisel seien zurück nach Israel gebracht worden, hieß es in einer Erklärung der israelischen Armee.

Bereits Anfang des Jahres hatte das Militär mitgeteilt, dass er in Gefangenschaft von seinen Entführern ermordet worden sei.

Israelischen Angaben zufolge wurde der 38-Jährige am 7. Oktober 2023 aus dem Kibbuz Beeri, der in der Nähe des Gazastreifens liegt, entführt. Auch seine Eltern wurden demnach bei dem Hamas-Massaker ermordet. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach am Abend von einem "schweren Verlust der Familie".

Wo genau die Einsatzkräfte die sterblichen Überreste in dem palästinensischen Küstengebiet fanden, wurde zunächst nicht mitgeteilt. An dem Militäreinsatz seien Soldaten und Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes beteiligt gewesen./cir/DP/mis