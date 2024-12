Am Donnerstag, dem 5. Dezember 2024, soll nun die eigentlich bereits für den Vortag geplante europäische Weltraummission namens Proba-3 starten. Ihre Vorgehensweise bei der Solarforschung wird ungewöhnlich sein. Vom Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota, Indien, startet die eigentlich für den 4.12.2024 geplante Proba-3-Mission. Dabei werden zwei Raumfahrzeuge in die Umlaufbahn gebracht, die so dicht beieinander fliegen werden wie kein Raumschiffpaar ...

