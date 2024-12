Laut Analysten von EastFruit steigert Georgien weiterhin aktiv die Menge der Exporte von Kiwis in einen der qualitativ anspruchsvollsten Märkte - Japan. Allein in den ersten 10 Monaten des Jahres 2024 wurden bereits insgesamt 264 Tonnen Kiwis nach Japan exportiert, das sind 69 % mehr als in dem gesamten Jahr 2023. Bildquelle: Pixabay "Dadurch gehört Georgien 2024 zu den...

