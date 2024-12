Hannover (ots) -Zeitgemäße berufliche Reisen verlangen mehr als nur eine Unterkunft. Mit den neuen Hotels PHIL & MAX setzt die Deutsche ZeitWohnen GmbH in Hannover ein Zeichen: Hier steht das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit an erster Stelle. An zwei zentralen Standorten - am Flughafen Hannover/Langenhagen und der Messe Hannover/Laatzen - bieten die Hotels ihren Gästen ein Zuhause, das gleichermaßen für produktives Arbeiten und unvergessliche Unterhaltung konzipiert ist.Work-Life-Balance neu definiertPHIL & MAX stellt die Bedürfnisse moderner Reisender in den Mittelpunkt. "Unsere Gäste sollen nicht nur übernachten, sondern ihr Leben so gestalten können, wie sie es von zu Hause gewohnt sind", erklärt Ingo Heinze, Gründer von PHIL & MAX. Die Hotels bieten zahlreiche Angebote, die zur Work-Life-Balance beitragen. Mit modernen Gemeinschaftsküchen, Grillmöglichkeiten auf der Dachterrasse und Freizeitangeboten wie Beachvolleyball und Sauna werden die Grundlagen für eine ausgeglichene Work-Life-Balance geschaffen. Ob für eine Woche oder mehrere Monate - Gäste finden hier alles, um sich wie zu Hause zu fühlen.Besonders hervorzuheben ist, dass diese Ausrichtung auf Work-Life-Balance nicht nur der Entspannung dient, sondern auch entscheidend dazu beiträgt, die Energie und Motivation der Gäste wieder aufzuladen. In einer Zeit, in der berufliche und private Anforderungen oft ineinander übergehen, schaffen die Einrichtungen von PHIL & MAX einen Raum, in dem Erholung, Produktivität und Gemeinschaft in Einklang gebracht werden können.Durch die Förderung einer ausgeglichenen Lebensweise unterstützt PHIL & MAX seine Gäste dabei, ihre persönlichen und beruflichen Ziele mit frischem Elan zu verfolgen.Entertainment als HighlightPHIL & MAX hebt sich durch ein innovatives Entertainment-Angebot hervor. Für Entspannung nach einem langen Arbeitstag stehen ein Whirlpool auf der Dachterrasse, ein Flachwasserpool und eine Sauna bereit. Wer es aktiver mag, kann im Fitnessraum trainieren oder beim Beachtennis die Freizeit genießen. Abends laden Kinovorführungen mit Popcorn, ein Billard- und Pokertisch oder weitere Aktivitäten zum sozialen Austausch ein. "Unsere Gäste sollen nicht nur ankommen, sondern sich mit Freude auf ihren Aufenthalt bei uns freuen", betont Heinze.Nachhaltigkeit und Komfort für die nächste GenerationNeben Work-Life-Balance und Entertainment bleibt PHIL & MAX seinen Prinzipien treu: Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil des Konzepts. Photovoltaikanlagen, Regenwassernutzung und CO2-neutrale Gebäude unterstreichen den Anspruch, eine lebenswerte Zukunft zu schaffen. Mit Preisen für fast jedes Budget bieten die Hotels eine erschwingliche Lösung für Unternehmen, die langfristig Komfort mit gutem Gewissen möchten.AusblickPHIL & MAX ist ab sofort an seinen Standorten in Hannover für Gäste geöffnet. Das Konzept scheint anzukommen. Und die Expansion ist bereits in Planung: "Nächste Standorte in Düsseldorf und Köln sind in Arbeit", verrät Heinze. PHIL & MAX könnte ein Beispiel für nachhaltige Hotelaufenthalte werden. In Hannover hat das Konzept jedenfalls schon Fuß gefasst.Über Deutsche ZeitWohnen GmbHDie Deutsche ZeitWohnen GmbH ist spezialisiert auf die Bedürfnisse von Unternehmen, die ihr Personal längerfristig in der Region unterbringen möchten. An 15 Standorten bieten wir sowohl Hotels für kürzere Aufenthalte und voll ausgestatteten Apartments für langfristige Buchungen von einigen Wochen bis mehrere Monate - ideal für Projektmitarbeitende und Geschäftsreisende. PHIL & MAX ist ein Hotelkonzept der Deutsche ZeitWohnen GmbH. Am Flughafen Hannover/Langenhagen und an der Messe Hannover/Laatzen bietet das Hotel PHIL & MAX modernste Ausstattung, Komfort, Nachhaltigkeit und ein umfassendes Work-Life-Balance Konzept. Von Entertainment-Angeboten bis hin zu ruhigen Arbeitsbereichen finden unsere Gäste hier ihr zweites Zuhause.Pressefragen richten Sie bitte an:E-Mail: info@philundmax.deTel.: +49 511 999 99 279Weitere Informationen zum Hotel finden Sie unter www.philandmax.comHinweis für Redaktionen: Interviewanfragen können Sie gern an die oben genannte Pressekontaktstelle richten. Bildmaterial und diese Pressemitteilung finden Sie zum Download unter: www.philandmax.com/presseOriginal-Content von: Deutsche ZeitWohnen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176470/5923771