Gold: Die Edelmetalle kommen bereits zum Wochenauftakt deutlich unter Druck. Donald Trump will Scott Bessent als Finanzminister in der neuen Regierung. Das setzt die Edelmetalle unter Druck. Warum eigentlich? Das gibt es nicht oft: Der Goldpreis geriet am Montag bereits im vorbörslichen asiatischen Handel deutlich unter Druck. Der Grund: Am Wochenende wurde bekannt, dass der kommende US-Präsident Donald Trump sich auf einen Finanzminister festgelegt ...

