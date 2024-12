Ein Schweizer Bergbaukonzern, der sein operatives Geschäft in der Ukraine hat, würde massiv von einem Ende der Kämpfe profitieren. Eine Vervielfachung des Kurses ist möglich Vor allem gewinnen die Menschen vor Ort durch Frieden! Aber auch eine Schweizer Firma, die in London gelistet ist und ihr operatives Geschäft in der Ukraine hat. In Zusammenarbeit mit Swen Lorenz, der den Investment-Blog Undervalued Shares betreibt, hat BÖRSE ONLINE ein Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...