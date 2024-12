Berlin - Gut 16 Jahre nach der Gründung des Bitcoin hat die Kryptowährung erstmals die Schwelle von 100.000 US-Dollar überwunden. Die älteste und bekannteste Digitalwährung kletterte in der Nacht zu Donnerstag stark nach oben und knackte ein Rekordhoch nach dem anderen. Zwischenzeitlich stand der Kurs bei 103.620 US-Dollar; am frühen Morgen lag er mit rund 102.600 Dollar leicht darunter. Seit der US-Präsidentschaftswahl am 5. November legte der Bitcoin ...

