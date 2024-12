Zürich - Trotz der politischen Turbulenzen in Frankreich hält sich der Euro auch am Donnerstagmorgen weiterhin stabil. Am Vorabend hatte die Opposition in Frankreich mit einem Misstrauensvotum die Mitte-Rechts-Regierung von Premierminister Michel Barnier zu Fall gebracht. Dies stürzt das Land in eine tiefe politische Krise. Eine Parlamentsneuwahl ist erst im kommenden Sommer wieder möglich. Das Kräfteverhältnis bleibt somit unverändert eine Pattsituation ...

