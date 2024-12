CLUJ-NAPOCA, Rumänien (ots/PRNewswire) -Das führende Technologieunternehmen Accesa, das seit 20 Jahren geschäftliche Herausforderungen in Wachstumschancen umwandelt, und das IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen metafinanz, das auf eine über 30-jährige Erfolgsgeschichte zurückblickt, schließen sich zusammen, um die Lücke zwischen Nachhaltigkeit und technischer Innovation zu schließen.Die Einführung dieses neuen Pakets umfassender und flexibler Dienste ist der nächste Schritt für eine bereits erfolgreiche, langfristige Partnerschaft und wird das fundierte technische Fachwissen und die umfangreiche branchenübergreifende Erfahrung der beiden Organisationen nutzen, um ein robustes, nachhaltiges Framework für die Digitalisierung in Europa zu schaffen.Die beiden Dienstleistungen aus ihrem gemeinsamen Portfolio - Green Application Modernisation und Integrated Cybersecurity - zielen darauf ab, sowohl die Cybersicherheit zu beschleunigen als auch die Performance und Skalierbarkeit von Anwendungen zu steigern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit durch umweltfreundlichere IT-Praktiken zu fördern."Nachhaltigkeit macht Unternehmen zukunftsfähig. Gemeinsam mit Accesa stehen wir nun in den Startlöchern, um die Transformation der europäischen Unternehmenslandschaft zu optimieren.Wir bündeln unsere Fähigkeiten, unser Wissen und unsere Erfahrungen aus erster Hand, um zu zeigen, wie GreenIT als Teil einer Nachhaltigkeitsinitiative nicht nur die Kohlenstoffemissionen senkt, sondern auch massive Kosteneinsparungen ermöglicht. Wir freuen uns darauf, sowohl die Unternehmen als auch die Umwelt positiv zu beeinflussen." - Eric Jochum, Unternehmensberater Green IT, metafinanzDas hochgradig anpassbare Paket Integrated Cybersecurity umfasst Cyber Health Check, Security Operations Centres für alle Anforderungen, Cybersecurity Awareness, Cyber Resilience, Resilient Supply Chain Ready und ein CyberTalent-Programm, das benachteiligte Menschen für eine Karriere im Bereich Cybersicherheit ausbilden und zertifizieren soll. Das von Accesa und metafinanz entwickelte integrierte Cybersecurity-Services-Paket hilft Unternehmen bei der effektiven Bewertung und Auswahl von Lösungen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.Das zweite Serviceangebot im Portfolio von Accesa und metafinanz, Green Application Modernisation, soll Unternehmen dabei helfen, das volle Potenzial ihrer IT-Infrastruktur auszuschöpfen und gleichzeitig Innovation und Nachhaltigkeit bei ihrer digitalen Transformation voranzutreiben. Dabei werden die Bedürfnisse einer Vielzahl von Organisationen berücksichtigt - von denjenigen, die jetzt mit dem Umstieg auf eine umweltfreundlichere IT beginnen, bis hin zu Unternehmen, die eine umfassende Transformation anstreben.Die modularen Dienste bieten die Flexibilität, das richtige Maß an Unterstützung und Fachwissen zu wählen, das auf die jeweiligen Anforderungen eines jeden Unternehmens abgestimmt ist. Sie decken das gesamte Spektrum an Optionen ab: von der Bewertung der CO2-Emissionen einer IT-Infrastruktur und der Vermittlung eines tiefen Verständnisses der GreenIT-Prinzipien über einen maßgeschneiderten Beratungsansatz und die Entwicklung eines Proof-of-Concept bis hin zu umfassenden Initiativen zur Modernisierung grüner Anwendungen.Durch die Kombination der Expertise von Accesa in der Anwendungsmodernisierung mit der Führungsrolle von metafinanz im Bereich Green IT und beim MMIGIT-Framework zielt der integrierte Service Green Application Modernisation sowohl auf die Modernisierung als auch die Nachhaltigkeit ab."Der Aufbau einer sauberen, nachhaltigen digitalen Welt bei gleichzeitigem Schutz der Geschäfte unserer Kunden genießt sowohl für Accesa als auch für metafinanz höchste Priorität. Obwohl diese Dienste hauptsächlich für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurden, verfügen wir über das Know-how und die Erfahrung, um sie effektiv zu skalieren und umfassende und wirkungsvolle Cybersicherheitslösungen bereitzustellen, die Organisationen jeder Größe bei der Stärkung ihrer Sicherheitslage unterstützen.Da Investitionen in die Cybersicherheit in Zukunft unerlässlich werden, bringt unser Engagement für die Aus- und Weiterbildung weiterhin qualifizierte Experten hervor, die eine stärkere, digital versierte Belegschaft für morgen aufbauen." - Vasile Bota, Cybersecurity, Quality Management and Managed Operations Portfolio Service Owner, AccesaDank ihrer inhärenten Flexibilität passen sich die Pakete Integrated Cybersecurity und Green Application Modernisation nahtlos an die Bedürfnisse und Prioritäten jedes Unternehmens an. Zusammen geben diese Dienste den europäischen Unternehmen die notwendigen Tools für eine umweltverträgliche und sichere digitale Transformation an die Hand.INFORMATIONEN ZU ACCESAAccesa ist ein führendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Cluj-Napoca und Niederlassungen in Oradea. Das Unternehmen hat mehr als 20 Jahre Erfahrung darin, geschäftliche Herausforderungen in Chancen und Wachstum zu verwandeln.Als wertorientiertes Unternehmen hat es sich als bevorzugter Partner für große Marken in den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Finanzen und Banken etabliert. Das Unternehmen deckt das gesamte Spektrum der digitalen Entwicklung seiner Kunden ab, von der Ideenfindung und der Festlegung der Anforderungen bis hin zur Softwareentwicklung und zu Managed-Services-Lösungen.Mit mehr als 1.200 IT-Fachleuten ist Accesa ein schnell wachsendes Unternehmen und hat sich als bevorzugter Arbeitgeber für IT-Fachleute etabliert, die sich für die Lösung von Problemen durch Technologie begeistern. Sie arbeiten in hochqualifizierten technischen Teams mit einem kundenorientierten Ansatz zusammen und unterstützen die Unternehmen dabei, ihr Geschäftswachstum voranzutreiben und einen Mehrwert für unsere Kunden, Partner, die Branche und die Gemeinschaft zu schaffen.INFORMATIONEN ZU METAFINANZSeit über 30 Jahren steht die metafinanz Informationssysteme GmbH als Business- und IT-Beratungsunternehmen an der Seite ihrer Kunden in einer zunehmend digitalen und dynamischen Welt. Unser Versprechen: Wir eröffnen neue Perspektiven für eine nachhaltige Zukunft. Wir befähigen unsere Kunden, selbst Lösungen zu finden, zu entwickeln und umzusetzen und somit aktiv ihre Zukunft zu gestalten.Wir bieten Beratung in den Bereichen KI- und datengesteuerte Unternehmen, vernetzte Plattformen, ESG-Transformation, zukünftige Organisation, resiliente Geschäfts- und Transformationsstrategie. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und einem tiefen Verständnis für die technologischen Möglichkeiten können wir das Entwicklungspotenzial unserer Kunden optimal einstufen. Wir identifizieren Chancen und begleiten Veränderungs- und Transformationsprozesse.Wir wissen, wovon wir reden, weil wir als Unternehmen selbst tiefgreifende Veränderungen erfolgreich durchlaufen haben. Heute sind wir ein agiles Beratungsunternehmen, das sich auf die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte freut. Technologisches Know-how, eine Kultur des Wandels und eine agile Denkweise sind integrale Bestandteile unseres Ansatzes. Wir schätzen die Vielfalt und bringen unterschiedliche Perspektiven und Fachkenntnisse ein. Wir sehen das große Ganze ebenso wie jedes seiner Teile und schaffen nachhaltige Werte aus Technologie, Kultur und Netzwerken.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2569372/Accesa_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2569433/metafinanz_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/accesa-und-metafinanz-gehen-partnerschaft-ein-um-eine-sicherere-und-nachhaltigere-zukunft-zu-schaffen-302323624.htmlPressekontakt:Corina Stirbu,marketing@accesa.eu,+4989215266864Original-Content von: Accesa IT Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171647/5923825