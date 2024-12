EQS-Media / 05.12.2024 / 09:20 CET/CEST



Pressemitteilung

Nachhaltige Partnerschaft: Your Family Entertainment AG erwirbt unbefristete Rechte an "Ferdy, die Ameise". Der Kinderbuchklassiker läuft wieder auf Fix&Foxi und RiC im deutschen Fernsehen.

München, 05. Dezember 2024 - Entertainment Cartoon Production & Licensing AG und Your Family Entertainment AG bauen Zusammenarbeit aus.

Der auf der Kinderbuchserie des tschechischen Autors Ondrej Sekora beruhende Serienklassiker "Ferdy, die Ameise" zählt zu den klassischen Werken der Animationskunst.

"Wir freuen uns, dass die Your Family Entertainment AG, unser Partner im Bereich der weltweiten Lizenzierung der Rechte an der Fernsehserie "Ferdy", die Ausstrahlung auf ihrem Sendernetzwerk übernimmt. Insbesondere im Programmumfeld der Sender "Fix&Foxi" und "RiC", welche auf die Ausstrahlung von Serien auf Buchvorlagen spezialisiert sind und Kindern so klassische Stoffe in kindgerechter Geschwindigkeit und bildlicher Umsetzung vermittelt, hat "Ferdy" eine perfekte Heimat", so Hilmar Wienold, Vorstand der Entertaining Cartoon Produktion & Licensing AG (ECPL), dem Eigentümer der Rechte an der Fernsehserie.

Christin Schedlbauer, Beraterin der ECPL ergänzt: "Die Your Family Entertainment AG steht für kindgerechte und Werte orientierte Unterhaltung. So passt die Ausweitung der Zusammenarbeit zu dieser Umsetzung des europäischen Kinderbuchklassikers "Ferdy" ideal." Klaus Forch, Prokurist der Your Family Entertainment AG: "Kinder sind regelmäßig mit digitalem "Fast Food" überfordert. Das Angebot von wertiger Unterhaltung in altersgerechter Geschwindigkeit, Bildsprache und Wertevermittlung rückt im Bewusstsein vieler Eltern immer weiter in den Vordergrund. Wir sind stolz darauf, dass uns unser Partner ECPL das Vertrauen schenkt, dass wir "Ferdy" in unserem Vertrieb und auf unseren Sendern dauerhaft ein geeignetes Umfeld bieten können."



Über Your Family Entertainment AG (YFE):

Die in München ansässige deutsche Firma Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Abkürzung: RTV) (YFE) ist ein führender Produzent und Distributor hochwertiger Kinder- und Familienprogramme. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken Europas. Jedes einzelne Inhaltselement wird sorgfältig kuratiert, um lehrreich, unterhaltsam und gewaltfrei zu sein. Zusätzlich bietet YFE den weltweit anerkannten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", den frei empfangbaren Sender "RiC TV" sowie zahlreiche mobile und digitale Kanäle an. Im Dezember 2021 feierte YFE eine strategische Allianz mit der Kartoon Studios (NYSE: TOON) als bedeutendem Aktionär, um gemeinsam den Weg zu einer globalen "Content with a Purpose"-Strategie zu ebnen.



Medienkontakt Your Family Entertainment AG:

Laurence Robinet

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland



Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv

Web: www.yfe.tv

