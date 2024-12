Köln (ots) -- Vytal Global übernimmt Teile des US-Wettbewerbers TURN, um amerikanischen Kunden technologie- und datengetriebene Mehrweglösungen zu bietenVytal Global, die in Deutschland ansässige digitale Plattform für Mehrwegverpackungen setzt ihr globales Wachstum fort und übernimmt ausgewählte Vermögenswerte und Teammitglieder von TURN, dem führenden Anbieter von Mehrweglösungen in den USA für Veranstaltungen und Veranstaltungsorte.VYTAL Global, die in Deutschland ansässige digitale Plattform für Mehrwegverpackungen, freut sich, die Gründung ihrer US-amerikanischen Tochtergesellschaft VYTAL US Inc. bekannt zu geben. Diese strategische Expansion stellt einen bedeutenden Schritt in Vytals Mission dar, dieglobale Technologieplattform für Mehrwegverpackungen in allen Bereichen der Gastronomie aufzubauen - von Großveranstaltungen, Sport- und Unterhaltungsstätten bis hin zu Universitäten, Unternehmen und Schnellrestaurants.VYTAL US hat bestimmte Vermögenswerte von TURN, einem US-amerikanischen Anbieter von Mehrweglösungen, übernommen und wird die Dienstleistungen für ausgewählte ehemalige Kunden von TURN übernehmen, hauptsächlich Betreiber von großen Festivals und Veranstaltungsorten. Zudem werden einige Mitglieder des TURN-Teams zu VYTAL US wechselnn. Diese Übernahme ermöglicht Vytal, die eigene Expertise mit den bewährten Strategien von TURN zur Aktivierung von Konsumierenden zu erweitern und gleichzeitig ihre fortschrittliche Tracking-Technologie und marktführende operative Effizienz in den US-Markt einzubringen.Ein strategischer Meilenstein"Seit unserer Gründung ist es Vytals Ziel, das Einwegverpackungsmüllproblem auf globaler Ebene zu lösen", sagt Dr. Tim Breker, Mitgründer und Geschäftsführer von VYTAL Global GmbH. "Europa, insbesondere Deutschland, ist Vorreiter im Bereich Mehrweg und Kreislaufwirtschaft. Wir sind überzeugt, dass wir klare Wettbewerbsvorteile haben, um die fortschrittlichsten Mehrweglösungen für Kunden überall auf der Welt zu entwickeln. Durch unsere Expansion in die USA nutzen wir unsere hochentwickelte Technologieplattform sowie jahrelange Betriebserfahrung, um Mehrweglösungen mit hohem ökonomischen und ökologischen Mehrwert anzubieten. Während es in Europa vor allem um Effizienz und Bequemlichkeit geht, hat der Mehrwegmarkt in den USA eine dritte treibende Kraft: die Kundenbindung. Das Beherrschen dieses Dreiklangs in einem der spannendsten Verbrauchermärkte der Welt wird Vytals führende Position in der globalen Mehrwegbewegung weiter festigen."Mehrweg-Vorreiter mit globaler VisionNach einem Rekordjahr 2024 mit über 160 betreuten Veranstaltungen und mehr als 7.000 Kunden in 17 Ländern - darunter renommierte Projekte wie die Olympischen Spiele 2024 und mehrere EURO 2024-Fanzonen in drei großen Städten - ist Vytal gut aufgestellt, um diesen Erfolg in den USA zu wiederholen.Mit innovativer Technologie Mehrweg neu denken und skalierenIm Zentrum von Vytals Erfolg steht modernste Technologie, welche die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt - von Logistik und Tracking bis hin zur POS-Integration und Kundenbindung. Diese Innovationen machen Mehrweg einfacher, effizienter und wirtschaftlich vorteilhafter für Betreiber, Verbraucher und Marken. Die übernommene Expertise in digitalen Incentives und Kundenbindung ergänzt Vytals bestehende Technologieplattform und schafft einen noch stärkeren Mehrwert für Betreiber, die Mehrweg fördern und die Kundenzufriedenheit steigern möchten. Vytals Fähigkeit, diese Innovationen in großem Maßstab anzubieten, verspricht ein enormes Potenzial auf dem US-Markt.Ein neuer Maßstab für SpülsystemeDa moderne, effiziente Spül-Infrastrukturen entscheidend sind, investiert Vytal in eine Spülanlage in Atlanta, Georgia, die das modernste Reinigungssystem in den USA sein soll. Diese hochmoderne Anlage wird nicht nur die Reinigung und Handhabung von Mehrwegverpackungen optimieren, sondern auch einen neuen Branchenstandard für Betriebseffizienz, Hygiene und Nachhaltigkeit in den USA setzen.Neue Talente auf beiden Seiten des AtlantiksVytal freut sich besonders, erfahrene Mitglieder des ehemaligen TURN-Teams in sein Unternehmen aufzunehmen. Ihr tiefes Wissen über den US-Markt und ihre Expertise in technologiegestütztem Mehrweg werden von großem Wert sein, um herausragenden Service für bestehende und zukünftige Kunden von VYTAL US zu bieten und das Mehrweggeschäft in den USA signifikant auszubauen.Erfolgskurs 2025Mit Zugang zu neuen Märkten, wegweisender Technologie und Top-Talenten ist Vytal bereit, die weltweite Mehrwegbewegung im Jahr 2025 anzuführen. Durch einen datengesteuerten Ansatz maximiert Vytal den wirtschaftlichen Nutzen für alle Beteiligten und schafft eine Welt, in der Mehrweg zur neuen Normalität wird.Über VYTAL Global GmbHVYTAL Global revolutioniert die Verpackungsindustrie, indem es Einwegverpackungen durch fortschrittliche Mehrweglösungen ersetzt. Mit modernster Software und Datenanalysen bietet Vytal kosteneffiziente, nachhaltige Verpackungsoptionen, die sowohl Unternehmen als auch der Umwelt zugutekommen. International bekannt durch die Harvard Business Review für sein wegweisendes Datenmodell, steht Vytal an der Spitze des globalen Übergangs zur Kreislaufwirtschaft. Mit einem Netzwerk von über 7.000 Partnern in 22 Ländern führt das Unternehmen den Kampf gegen Einwegverpackungsmüll an.Um seine Wirkung zu verstärken, hat Vytal eine dedizierte Tochtergesellschaft gegründet, um Mehrweglösungen für die Event- und Unterhaltungsbranche bereitzustellen. Diese Initiative spiegelt Vytals Engagement für Nachhaltigkeit wider, indem sie die besonderen Anforderungen von Großveranstaltungen und Veranstaltungsorten adressiert.Vereint unter einer gemeinsamen Vision transformiert Vytal Global Verpackungssysteme weltweit und bietet innovative, umweltfreundliche Alternativen, um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen.Über VYTAL US Inc.VYTAL US Inc., die US-Tochtergesellschaft von Vytal Global, bietet fortschrittliche Mehrweglösungen für Großveranstaltungen, Sportstätten, Unternehmenscampusse und Schnellrestaurants. Mit Sitz in Atlanta, Georgia, wird VYTAL US die modernste Spülanlage des Landes betreiben, die höchste Hygiene, Effizienz und Nachhaltigkeit gewährleistet. 