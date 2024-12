Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag erneut mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet und hat sich damit auf seinem Rekordniveau gehalten. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.270 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Zalando und Siemens Energy, am Ende BASF, Airbus und SAP.Für etwas Unsicherheit sorgt allerdings weiterhin die politische Lage in Frankreich. Das Ende der Barnier-Regierung sei an den Märkten aber bereits eingepreist gewesen, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Von daher habe das erfolgreiche Misstrauensvotum zu keinen neuen Verwerfungen geführt."Die Ernennung des neuen Premiers und die Zusammenstellung der neuen Regierung wird an den Börsen aber sehr genau beobachtet werden." Es sei klar, dass die Börsen eine Einengung des viel zu hohen Defizits sehen wollen, so Altmann. "Werden diese Erwartungen nicht erfüllt, wird Frankreich wieder in den Fokus rücken."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,0538 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9489 Euro zu haben.Der Ölpreis stagnierte unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 72,33 US-Dollar; das waren 2 Cent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.