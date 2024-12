EQS-News: leon-nanodrugs GmbH / Schlagwort(e): Studienergebnisse

Machbarkeitsstudie in Kollaboration mit EVONIK bestätigt Leistungsfähigkeit der FR-JET-Technologie von LEON bei Herstellung hochwertiger Nanopartikel für die Freisetzung pharmazeutischer Wirkstoffe



05.12.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Machbarkeitsstudie in Kollaboration mit EVONIK bestätigt Leistungsfähigkeit der FR-JET-Technologie von LEON bei der Herstellung hochwertiger Nanopartikel für die Freisetzung pharmazeutischer Wirkstoffe München / Planegg, 05. Dezember 2024 - Die leon-nanodrugs GmbH (LEON), ein deutsches Pharmatechnologie-Unternehmen, gibt den erfolgreichen Abschluss einer unabhängigen Machbarkeitsstudie mit Evonik Canada Inc. bekannt, einem Tochterunternehmen des weltweit führenden Spezialchemie-Unternehmens Evonik Industries. Die Studie zielte darauf ab, die Funktionalität der proprietären FR-JET-Technologie von LEON zu bewerten und bestätigte ihre außergewöhnliche Leistungsfähigkeit bei der Herstellung von Nanopartikeln für die pharmazeutische Wirkstoff-Freisetzung. Die Nanoformulierungs-Experten von Evonik prüften die FR-JET-Technologie von LEON umfassend hinsichtlich ihrer Eignung, hochwertige Nanopartikel mit besonderer Effizienz, Präzision und Konsistenz herzustellen. So wurden im Rahmen der Studie unterschiedliche Formulierungen von Nanopartikeln mit Wirkstoffbeladung und als Placebo auf Lipid- und Nicht-Lipidbasis erfolgreich mit der FR-JET-Technologie hergestellt, darunter Lipidnanopartikel und polymerbasierte Systeme. Die Studie zeigte sowohl die Vielseitigkeit des FR-JET-Systems als auch sein breites Einsatzspektrum, das für die erfolgreiche Entwicklung von Formulierungen entscheidend ist. Außerdem erwies sich die Technologie als skalierbar und eignet sich daher sowohl für Forschungsprojekte im kleinen Maßstab als auch für die kommerzielle Produktion im industriellen Maßstab. "Die heutige Vielfalt an API-Einheiten und innovativen Technologien zur Wirkstoff-Freisetzung erfordert flexibel einsetzbare Herstellungsplattformen. So wird die richtige Passung zwischen einem Medikament und dem Produktionsprozess sichergestellt, was einerseits die Wirkungsweise eines Medikaments verbessern und zum anderen die Produktion effizienter gestalten kann", sagte Dr. Andrea Engel, Head of Growth Projects Health Care bei Evonik. Nanopartikel sind wesentliche Bestandteile von Technologien der nächsten Generation zur Wirkstoff-Freisetzung. So gewinnen nicht-virale Nanopartikel-Freisetzungssysteme vor allem bei Zell- und Gentherapien, deren Entwicklung rasant voranschreitet, zunehmend an Bedeutung. Dr. Setu Kasera, Chief Scientific Officer bei LEON, zeigte sich beeindruckt von den Ergebnissen der Studie: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Technologie von einem so renommierten Industriepartner validiert wurde. Die Ergebnisse unterstreichen nicht nur die Leistungsfähigkeit unseres Verfahrens zur Herstellung von Nanopartikeln, sondern ebnen auch den Weg für zukünftige Fortschritte bei der Entwicklung von Drug Delivery-Systemen." Angesichts kritischer Lücken in der zuverlässigen LNP-Herstellung hatte LEON seine FR-JET-Technologie zur Nanoverkapselung mit hochgradig kontrollierten Mischbedingungen entwickelt. FR-JET wurde für eine einfache Handhabung und GMP-Konformität konzipiert und ermöglicht einen schnellen Prozesstransfer sowie eine gleichbleibende Produktqualität bei niedrigen und hohen Durchflussraten, was konventionellen Systemen zur LNP-Herstellung überlegen ist. FR-JET ist Bestandteil der LEON-Fertigungssysteme NANOlab®, NANOme® und NANOus® und ermöglicht Nanoverkapselungen im Bereich Forschung & Entwicklung bis hin zur kommerziellen Produktion. ÜBER LEON-NANODRUGS Die leon-nanodrugs GmbH mit Sitz in München ist ein Pharmatechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Anlagen zur Verkapselung von genetischem Material und anderen Arzneimittelwirkstoffen in Nanocarrier wie Lipidnanopartikel (LNPs) spezialisiert hat. Das Unternehmen nutzt seine firmeneigene FR-JET-Technologie, um innovative Produkte zu entwickeln. Zu seinem Produktportfolio gehören NANOlab® für die Prozessentwicklung sowie NANOme® und NANOus® für die pharmazeutische Fertigung nach GMP-Standard. Die Geräte ermöglichen eine schnellere Herstellung klinischer Chargen und eignen sich sowohl für die Produktion in kleinem Maßstab als auch für die kommerzielle Fertigung. Die Technologieplattform von LEON ermöglicht es Pharmaunternehmen, kleinen Biotechnologieunternehmen, Forschungsinstituten und Auftragsherstellern (CDMOs), die Fortschritte bei neuartigen Therapien für sich zu erschließen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://leon-nanodrugs.com/ und folgen Sie uns auf LinkedIn . KONTAKT: MEDIENANFRAGEN: leon-nanodrugs GmbH

Maja Tinko-Kuhar, Marketing Manager

Telefon: +49-89-41424889-98

E-Mail: m.tinko-kuhar@leon-nanodrugs.com MC Services AG

Katja Arnold / Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

E-Mail: leon-nanodrugs@mc-services.eu





05.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com