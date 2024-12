FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,13 Prozent auf 134,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,08 Prozent.

Wie erwartet hatte die französische Regierung am Mittwochabend die Vertrauensabstimmung in der Nationalversammlung verloren. Die Entscheidung bewegte die Märkte allerdings kaum, da sie erwartet worden war. Die Renditen von französischen Staatsanleihen gingen am Donnerstag sogar zurück. Am Abend wird sich der französische Präsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache an die Franzosen wenden.

In den USA hat sich der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, zurückhaltend mit Blick auf weitere Zinssenkungen in den USA gezeigt. "Wir können es uns leisten, etwas vorsichtiger zu sein", sagte Powell am Mittwochabend in einer Rede in New York. Er verwies auf eine weiter robuste US-Wirtschaft und stellte zudem klar, dass er ein gutes Arbeitsverhältnis zur künftigen Administration des designierten Präsidenten Donald Trump erwartet.

Mit Spannung erwartet wird jetzt der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht. Einen Hinweis auf die Arbeitsmarktentwicklung könnten die am Nachmittag anstehenden Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe liefern./jsl/jkr/stk