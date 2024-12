Original-Research: Verve Group SE - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Verve Group SE



Unternehmen: Verve Group SE

ISIN: SE0018538068



Anlass der Studie: Researchstudie (Comment) Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 6,70 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

9-Monate 2024: Dynamische Umsatz- und Ergebnisentwicklung; Mobile In-App-Werbung und ID-lose Werbelösungen sorgen für starkes organisches Wachstum; GBC-Schätzungen & Kursziel erhöht



Geschäftsentwicklung 9M 2024



Am 28.11.2024 hat die Verve Group (SE) ihre 9-Monats- bzw. Q3-Zahlen für das aktuelle Geschäftsjahr veröffentlicht. Hiernach konnte der Ad-Tech-Konzern in den vergangenen neun Monaten dank seiner starken Marktpositionierung, v.a. mit innovativen Kundenlösungen (z.B. ATOM oder Moments.AI) im mobilen Werbesegment, deutlich von der Werbemarkterholung profitieren und hierbei einen dynamischen Anstieg der digitalen Konzernumsatzerlöse um 31,1% auf 292,78 Mio. EUR (9M 2023: 223,27 Mio. EUR) erzielen.



Angetrieben wurde das Wachstum hauptsächlich von einer verstärkten Nachfrage nach ID-less-Targeting-Lösungen von neuen Werbekunden und angestiegenen Budgets von Bestandskunden (Net-$-Expansion-Rate Ende Q3 2024: 108% vs. 93,0% Ende Q3 2023) sowie verstärkten Umsätzen mit mobilen Vollbild- und Video-Werbeformaten. Entsprechend konnte die Anzahl der großen Softwarekunden (jährlicher Bruttoumsatz >100.000 USD) zum Ende des dritten Quartals deutlich um 55,9% auf 1.076 (inkl. Jun-Akquisition; Ende Q3 2023: 690) gesteigert werden. Gleichzeitig wurde das ausgelieferte digitale Werbevolumen zum Ende des dritten Quartals signifikant um 31,2% auf 244 Mrd. (Werbeanzeigen zum Ende Q3 2023: 186 Mrd.) gesteigert.

Getragen wurden hierbei die erzielten Umsatzerlöse, die insbesondere aus dem US-Markt resultierten (US-Umsatzanteil Ende Q3: ca. 80,0%), hauptsächlich vom traditionell größten Werbesegment "Supply Side Plattform" mit erwirtschafteten digitalen Erlösen in Höhe von 258,99 Mio. EUR (9M 2023: 200,35 Mio. EUR). Auf dieses Hauptgeschäftsfeld entfielen zuletzt rund 88,5% der Konzernumsatzerlöse.



Durch das erzielte überproportionale Wachstum konnte die Verve Group ihre führende Marktposition behaupten und sogar Marktanteile hinzugewinnen. Die starke Marktposition im US-Markt und die positive Kundenresonanz der Technologiegesellschaft spiegelt sich ebenfalls im aktuellen Top Mobile SSP-Index (Seller Trust Index) von Pixalate wider, wo Verve zuletzt mit 99,0 Indexpunkten (SPO Score) eine Spitzenplatzierung erzielte.

Parallel zur positiven Umsatzentwicklung hat Verve ebenfalls auf operativer Ergebnisebene mit einem erwirtschafteten EBITDA von 84,45 Mio. EUR ein erfreuliches Resultat erzielt. Im Vergleich zum EBITDA des Vorjahreszeitraum (9M 2023: 101,15 Mio. EUR), das durch eine eingetretene Neubewertung der AxesInMotion earn-out Zahlungsverbindlichkeit (positiver Sondereffekt von 62,76 Mio. EUR) deutlich positiv beeinflusst war, ergab sich damit ein signifikanter Ergebnisrückgang. Korrigiert um solche Sondereffekte (z.B. M&A- und Restrukturierungskosten oder Neubewertungen von Bilanzposten) wurde jedoch ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) von 84,80 Mio. EUR erwirtschaftet, welches somit deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (9M 2023: 63,50 Mio. EUR) lag.



In Bezug auf die operative Rentabilität wurde auf Basis der bereinigten EBITDA-Marge (Adj. EBITDA-Marge) trotz hoher Investitionen in das Vertriebsteam und Plattformstrukturen ein leichter Profitabilitätsanstieg auf 29,0% (9M 2022: 28,4%) erzielt. Daneben haben die derzeit noch eher geringen CPMs (Cost-Per-Mile) in der Werbebranche einer stärkeren Profitabilitätserhöhung entgegengestanden.



Der deutliche Ergebniszuwachs und die hohe Profitabilität spiegelte sich ebenfalls in einem nochmals stärkeren Anstieg des operativen Cashflows um 152,5% auf 81,46 Mio. EUR (9M 2023: 32,26 Mio. EUR) wider. In der Folge verbesserte sich ebenso der Verschuldungsgrad (Net Debt/Adj. EBITDA) zum Ende des dritten Quartals auf 2,6x (Net leverage GJ 2023: 3,1x). Bis zum Jahresende stellt die Gesellschaft eine weitere Verbesserung auf 2,4x in Aussicht.



Auf Nettoebene wurde nach den ersten neun Monaten ein Konzernergebnis (nach Minderheiten) in Höhe von 14,49 Mio. EUR erwirtschaftet, welches aufgrund des zuvor dargestellten signifikanten Sondereffekts im vorherigen Geschäftsjahr unterhalb des Vorjahresniveaus (9M 2023: 41,83 Mio. EUR) lag.

Geschäftsentwicklung Q3 2024



Vor allem im vergangenen dritten Quartal kam die erzielte Wachstumsdynamik besonders zum Tragen, da es mit deutlichem Abstand das wachstumsstärkte Quartal von allen bisherigen im aktuellen Geschäftsjahr war. So konnte Verve im dritten Quartal ein dynamisches Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal von 45,2% auf 113,74 Mio. EUR erzielen, wovon 31,0% auf organische Wachstumseffekte (exkl. Währungseffekte und Jun Group-Akquisition) entfallen sind. Die deutlichen (organischen) Umsatzzuwächse resultierten primär aus einer verstärkten Neukundengewinnung und ausgeweiteten Werbebudges von bestehenden Softwarekunden. Hierbei haben insbesondere die ID-losen Werbelösungen das Wachstum bei den Neu- und Bestandskunden befeuert.



Die verzeichneten anorganischen Wachstumseffekte im dritten Quartal resultierten aus der im Sommer durchgeführten Jun Group-Akquisition (Closing Ende Juli 2024). Laut Unternehmensangaben startete im dritten Quartal die Jun Group-Integration planmäßig und die geschätzten positiven Synergieeffekte hieraus werden hauptsächlich für das Geschäftsjahr 2025 erwartet. Bereits im abgelaufenen dritten Quartal 2024 hat die Jun Group ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal von 7,0% erreicht und damit auch deutlich mehr als im Vergleich zum vorherigen zweiten Quartal (YoY-Growth: 2,0%). Im Oktober konnte das Unternehmen eine nochmalige deutliche Wachstumsbeschleunigung gegenüber dem dritten Quartal mit einer verzeichneten Wachstumsrate von 13,0% erreichen und hierbei eine hohe EBITDA-Marge von 49,0% erwirtschaften.



Parallel hierzu wurde auf operativer Ergebnisebene ein deutlicher Anstieg des bereinigten EBITDA (Adj. EBITDA) um 45,5% auf 33,60 Mio. EUR (Q3 2023: 23,10 Mio. EUR) erzielt. Gleichzeitig konnte die bereinigte EBITDA-Marge dank einsetzender Skaleneffekte leicht auf 30,0% (Q3 2023: 29,0%) verbessert werden.



Prognose und Kursziel



Angesichts der äußerst positiven Unternehmensperformance in den ersten neun Monaten und dem erwarteten starken profitablen Wachstum für das vierte Quartal und für die nachfolgenden Geschäftsjahre, hat das Management seine zuvor angehobene Guidance (Umsatz von 400,0 bis 420,0 Mio. EUR und ein Adj. EBITDA von 125,0 bis 135,0 Mio. EUR) für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 und seine mittelfristige Guidance (Umsatz CAGR: 25,0-30,0%; Adj. EBITDA-Marge: 30,0-35,0%) erneut bekräftigt. Entsprechend rechnet Verve auch zukünftig auf Basis einer sich weiter fortsetzenden Werbemarkterholung mit einer anhaltend hohen Wachstumsdynamik in Form von zweistelligen profitablen Wachstumsraten.

Vor dem Hintergrund der starken Unternehmensergebnisse und dem bestätigten Ausblick, haben wir unsere Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr 2024 nach oben angepasst. Entsprechend erwarten wir für die aktuelle Geschäftsperiode nun Umsatzerlöse in Höhe von 410,02 Mio. EUR (zuvor: 401,24 Mio. EUR) und ein EBITDA von 121,51 Mio. EUR (zuvor: 119,29 Mio. EUR). Unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen für die nachfolgenden Geschäftsjahre behalten wir unverändert bei.



Basierend auf unseren angehobenen Schätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und unseren bestätigten Prognosen für die Folgejahre, haben wir unser bisheriges Kursziel leicht auf 6,70 EUR je Aktie (zuvor: 6,60 EUR je Aktie) angehoben. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein signifikantes Kurspotenzial in der Verve-Aktie.



