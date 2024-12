Mainz (ots) -Die Schweiz ist internationale Drehscheibe für Gold - nirgendwo sonst auf der Welt wird so viel des Edelmetalls verarbeitet. Schweizer Raffinerien schmelzen zwischen einem Drittel und der Hälfte allen weltweit verarbeiteten Goldes. Ist es einmal geschmolzen, kann niemand mehr nachvollziehen, woher es ursprünglich kam: eine Tatsache, die große Herausforderungen und Verantwortung mit sich bringt. In "Die Schweiz und das Gold" am Dienstag, 10. Dezember 2024, 22.25 Uhr in 3sat und in der 3satMediathek, (https://www.3sat.de/) geht Filmemacher Dave D. Leins der Frage nach, wie gut man das in der Schweiz verarbeitete Gold nachverfolgen kann. Die Reportage gibt Einblicke in die Goldproduktion in der Schweiz und in Ghana zu einer Zeit, in der der Goldpreis von Rekordhoch zu Rekordhoch jagt.Vier der sieben größten Goldraffinerien der Welt befinden sich in der Schweiz. Im vergangenen Jahr warf die UNO dem Schweizer Staat vor, dass dessen Gesetze in Bezug auf die Nachverfolgung von Gold zu schwach seien. Die Schweiz könnte ein Einfallstor für Gold sein, hinter dem Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit, Quecksilbervergiftungen, Umweltzerstörung oder die Finanzierung illegaler Gruppierungen stehen. Branche und Regierung beteuern jedoch, es gäbe große Bemühungen, die Lieferketten transparent zu machen. Was aber wird getan, damit kein "schmutziges" Gold in der Schweiz landet und welche Konsequenzen hat das Geschäft für die Abbauländer?Für seine Reportage besucht Dave D. Leins Goldraffinerien in der Schweiz, lässt sich erklären, welche Maßnahmen ergriffen werden und wie diese funktionieren. Er spricht mit Marcos Orellana, UNO-Sonderberichterstatter für Giftstoffe und Menschenrechte, Mark Pieth, Antikorruptionsexperte und Autor des Buchs "Goldwäsche", mit Christoph Wild, Chef des Branchenverbands, und der NGO Swissaid, die dafür kämpft, die Bedingungen im Goldabbau zu verbessern. Um einen Eindruck davon zu bekommen, auf welchen Wegen Gold gewonnen wird, reist der Schweizer Filmemacher nach Ghana, dem größten Goldproduzenten Afrikas, und besucht eine große industrielle Mine und eine kleine illegale. Er möchte herausfinden, wo die Herausforderungen bei der Rückverfolgung der Lieferketten liegen, und was unternommen wird, um Verbesserungen zu erreichen.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 0152 - 34601010. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/schweizgoldundzuwanderung) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten ist die Reportage "Die Schweiz und das Gold" in der Mediathek des 3sat-Pressetreffs (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/die-schweiz-und-das-gold) abrufbar.3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5924016