DJ Bitkom: Deutsche Tech-Unternehmen fordert mehr Unabhängigkeit von den USA

DOW JONES--Deutschlands Technologieunternehmen sehen das Vertrauen in die USA durch den Sieg Donald Trumps bei der Präsidentschaftswahl geschwächt oder gar zerstört und fordern daher mehr Eigenständigkeit für Deutschland und Europa. Das ergab eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Sie forderten etwa mehr große, leistungsfähige Cloud-Anbieter, auch Hyperscaler genannt, in Europa. Eine weit überwiegende Mehrheit von 92 Prozent fordert, Deutschland müsse sich nun unabhängiger von den USA machen. Außerdem meinen 96 Prozent, dass künftig mehr für die digitale Souveränität Deutschlands getan werden muss.

"Deutschland muss sich stärker, resilienter und chancenorientierter aufstellen. Dafür müssen wir technologisch und wirtschaftlich unabhängiger werden. Unsere digitale Souveränität ist ausschlaggebend dafür, ob wir auf internationaler Ebene künftig noch als starker Player wahrgenommen werden und handlungsfähig sind", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst.

In der Umfrage gaben 21 Prozent der befragten Tech-Unternehmen an, dass das Vertrauen in die USA leicht und für 44 Prozent erheblich geschwächt ist, weitere 14 Prozent sind der Auffassung, dass das Vertrauen dadurch zerstört wird. Zudem bereiten 73 Prozent die Entwicklungen in den USA Sorgen - und 78 Prozent gehen davon aus, dass der Wahlsieg Donald Trumps der deutschen Wirtschaft schaden wird. Und lediglich 16 Prozent der befragten Unternehmen gehen davon aus, dass die USA unter Donald Trump für Deutschland ein verlässlicher Partner sein werden, so Bitkom.

Die Unternehmen erwarten, dass sich die politischen Entwicklungen in den USA konkret auf ihr Unternehmen bzw. ihr Geschäft auswirken. Dabei erwarten 24 Prozent positive Auswirkungen, 36 Prozent dagegen negative Folgen.

Von den an der Umfrage teilnehmenden Digitalunternehmen fordern 86 Prozent in diesem Zusammenhang mehr europäische Hyperscaler. Aktuell liegen Deutschland und Europa laut einer Bitkom-Studie bei der Leistung von Rechenzentren deutlich hinter den USA und auch China zurück.

"In den USA werden jedes Jahr zwei- bis dreimal so viele Rechenzentrumskapazitäten neu zugebaut, wie in Deutschland überhaupt installiert sind. Wenn wir technologisch Schritt halten und unsere digitale Souveränität stärken wollen, wird dies nicht ohne eine leistungsfähige und resiliente Infrastruktur gehen", mahnte Wintergerst. Laut Umfrage sind jedoch 80 Prozent der Digitalunternehmen der Ansicht, Deutschland und Europa liefen Gefahr, von den USA technologisch weiter abgehängt zu werden.

December 05, 2024

