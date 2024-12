Berlin (ots) -Das Freihandelsabkommen zwischen EU und den Mercosur-Ländern findet, wenn es um Lebensmittel geht, keine Zustimmung in Deutschland: 75 Prozent der Bundesbevölkerung wollen, dass alle Lebensmittel, die in die EU eingeführt werden, den Standards der EU entsprechen. Mehr als 60 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Lebensmittelstandards in Südamerika schlechter sind als die in der EU. Dieses Votum zeigt ein klares Bild gegen das Mercosur-Abkommen für Lebensmittel.Für drei Viertel der Befragten ist es wichtig, Lebensmittel zu konsumieren, die in Deutschland oder in der EU erzeugt wurden. Knapp 80 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger halten es aus Klimasicht nicht für vertretbar, Geflügelfleisch aus Südamerika nach Deutschland und in die EU zu transportieren."Wir warnen vor dem Mercosur-Abkommen in der aktuellen Version. Unsere Sorgen teilen auch die Menschen in Deutschland. Die Umfrageergebnisse sind sehr klar: Die EU sollte das Abkommen auf Eis legen, sich Zeit nehmen und die Auswirkungen dieses Deals auf den Prüfstein stellen.", so Wolfgang Schleicher, Geschäftsführer beim Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft, zu den Umfrageergebnissen.Über die BefragungCivey hat für Deutsche Geflügelwirtschaft e.V. vom 03.12. bis 04.12.2024 online 2.500 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 18 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 3,5 Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis.Über den ZDGDer Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V. (ZDG) vertritt als berufsständische Dach- und Spitzenorganisation die Interessen der deutschen Geflügelwirtschaft auf Bundes- und EU-Ebene gegenüber politischen, amtlichen sowie berufsständischen Organisationen, der Öffentlichkeit und dem Ausland. Für die Geflügelfleischwirtschaft sind innerhalb des ZDG der Bundesverband der Geflügelschlachtereien e.V. (BVG), der Bundesverband bäuerlicher Hähnchenerzeuger e.V. (BVH) und der Verband Deutscher Putenerzeuger e.V. (VDP) organisiert. Insgesamt spricht der ZDG für rund 8.000 Mitglieder aus den angeschlossenen Bundes- und Landesverbänden.Pressekontakt:Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. (ZDG)Wolfgang Schleicher | GeschäftsführerClaire-Waldoff-Str. 7 | 10117 BerlinTel. 030 288831-30 | Fax 030 288831-50E-Mail: presse@zdg-online.de | Internet: www.zdg-online.deOriginal-Content von: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32363/5924081